ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ଗଁପୁର ଗାଁ, ପ୍ରଭାବିତ ୩ ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ
ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସିମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଗଁପୁର ଗ୍ରାମ । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ।
Published : July 4, 2026 at 8:22 AM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗୁହାରି କଲେ କେହି ଶୁଣୁ ନାଁହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସିମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଁପୁର ଗ୍ରାମରେ ।
ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି
ଗଁପୁର ଗାଁରେ ୩ ହଜାର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁକୁ ୩ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି । ସିମୋର ବାଙ୍କୀ ପୂର୍ତ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଗଁପୁର ଗାଁ ପଡ଼େ । ଏହି ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ୩ଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ।
ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ ରାସ୍ତାରୁ ଭଵନୀଶଙ୍କର କ୍ଳବ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେହିପରି ମାଗୁଣି ସାହୁଙ୍କ ଘର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ପରେଶ ଜଗଦ୍ଦେଵଙ୍କ ବସାଘର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିମୋର-ତୁଳସୀପୁର ରାସ୍ତାର ଦୋହରିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା । ନିର୍ମାଣ ପରେ ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଲା ଫଳରେ ଗାଁର ୩ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲା । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଟିମେଟରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାନି । ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚର ପାଣି ଜମି ରହୁଛି । ଦୈନିକ ଏହି ପାଣି ପଶି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସଭାପତି ନୀଳମଣି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ‘‘ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚତା କଲା ହେଲେ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ’’ ।
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ’’ ।
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଁପୁର ବଜାରରେ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏହା ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା । ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ମଶା ମାଛି ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପାଣିରେ ପଶି ଯା ଆସ କଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଡ୍ରେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା ’’।
ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବିଡ଼ିଓ । ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ପାଣି ଜମୁଛି । ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ରେନ ପାଇଁ ଏସ୍ଟିମେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁଶୁଡିଲା ନବନିର୍ମିତ 6 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼ ୱାଲ, ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧା କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ତପୁ: ନିଜେ ନିଶା ନର୍କରୁ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେବା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା