ଚାଷରୁ ସଫଳତା: ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲ ଅମଳ କରି ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ବଳକା ତେଲ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
Published : March 20, 2026 at 3:05 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ । ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଘଡିଏ ରହି ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି । କେହି କେହି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଛି । ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 2 ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର । ପାଠ ପଢି ସଭିଏଁ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବେଳେ ଏହି 2 ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।
ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ଯୁବକ:
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଓ ରୋଜଗାରର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବଡବେରଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର । ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 150 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରି ବେଶ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅମଳ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଳକା ତେଲ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଧାନ ଅମଳ ହେବା ପରେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଚାଷଜମିକୁ ଉର୍ବର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବିହନ ବୁଣାଯାଏ । ଅପ୍ରେଲ ମାସ ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।
ମଣ୍ଡି ଓ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା:
ଏହି ଚାଷ କରିଥିବା ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଏହା ଖରାଦିନ ଭଲ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିର ସମସ୍ଯା ଦେଖାଯାଏ । ସରକାର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅମଳ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ । ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ଯବସ୍ଥା କଲେ ଚାଷୀ ଖୁବ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ । ସେହିଭଳି ମୁଁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିଥାଏ ।" ଲିଟର ପିଛା 220 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବଚାଷୀ ।
ଅମଳରୁ ତେଲ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ:
ସରକାର ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କୃଷି ବିଭାଗ ବିହନ ଠାରୁ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଚେତନତା ଆମ ଅମଳ ବଢାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି ଯୁବ ଚାଷୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ଏକର ଯାଗାରେ ଏହି ଚାଷ କରିଥିଲି । ଭଲ ଅମଳ ଆଶା ରଖିଛି । ସରକାରଙ୍କ ମଣ୍ଡି ବ୍ଯବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ, ଆମେ ସବୁ ଅମଳ ଫସଲକୁ ତେଲ କରିଛୁ । ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ ।"
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି:
ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନାଜନିନ୍ କୌଶର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ଯମରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ଯାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପଡିଆ ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରି ଏହି 2 ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯେଉଁ ପରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ ।"
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 400 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରବି ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍କିମ ଜରିଆରେ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକରେ 40 ହେକ୍ଟର, ବାଲିପାଟଣାରେ 40 ହେକ୍ଟର, ବେଗୁନିଆରେ 50 ହେକ୍ଟର,ବୋଲଗଡ଼ରେ 50 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମରେ ଉଭୟ ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 100 ହେକ୍ଟର ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା