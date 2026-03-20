ଚାଷରୁ ସଫଳତା: ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର

ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲ ଅମଳ କରି ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ବଳକା ତେଲ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

2 young engineers earning profit from sunflowers cultivation
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 3:05 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ । ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଘଡିଏ ରହି ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି । କେହି କେହି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଛି । ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 2 ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର । ପାଠ ପଢି ସଭିଏଁ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବେଳେ ଏହି 2 ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।

ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ଯୁବକ:
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଓ ରୋଜଗାରର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବଡବେରଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର । ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 150 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରି ବେଶ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅମଳ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଳକା ତେଲ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଧାନ ଅମଳ ହେବା ପରେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଚାଷଜମିକୁ ଉର୍ବର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବିହନ ବୁଣାଯାଏ । ଅପ୍ରେଲ ମାସ ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ମଣ୍ଡି ଓ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା:
ଏହି ଚାଷ କରିଥିବା ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଏହା ଖରାଦିନ ଭଲ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିର ସମସ୍ଯା ଦେଖାଯାଏ । ସରକାର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅମଳ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ । ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ଯବସ୍ଥା କଲେ ଚାଷୀ ଖୁବ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ । ସେହିଭଳି ମୁଁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିଥାଏ ।" ଲିଟର ପିଛା 220 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବଚାଷୀ ।

ଅମଳରୁ ତେଲ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ:
ସରକାର ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କୃଷି ବିଭାଗ ବିହନ ଠାରୁ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଚେତନତା ଆମ ଅମଳ ବଢାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି ଯୁବ ଚାଷୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ଏକର ଯାଗାରେ ଏହି ଚାଷ କରିଥିଲି । ଭଲ ଅମଳ ଆଶା ରଖିଛି । ସରକାରଙ୍କ ମଣ୍ଡି ବ୍ଯବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ, ଆମେ ସବୁ ଅମଳ ଫସଲକୁ ତେଲ କରିଛୁ । ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ ।"

ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି:
ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନାଜନିନ୍‌ କୌଶର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ଯମରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ଯାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପଡିଆ ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରି ଏହି 2 ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯେଉଁ ପରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ ।"

କେଉଁଠି କେତେ ଚାଷ ?


ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 400 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରବି ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍କିମ ଜରିଆରେ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକରେ 40 ହେକ୍ଟର, ବାଲିପାଟଣାରେ 40 ହେକ୍ଟର, ବେଗୁନିଆରେ 50 ହେକ୍ଟର,ବୋଲଗଡ଼ରେ 50 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମରେ ଉଭୟ ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ 100 ହେକ୍ଟର ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

