ନାମଫଳକକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଢେଲାପଥର ମାଡ, ଜାଳିଦେଲେ ଦୋକାନ ବଜାର

ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପଲା ଓ ଓସ୍ତପୁର ଗାଁରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ଆଜି ପୁଣି ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା ।

Khordha Village Conflict Over Name
Khordha Village Conflict Over Name (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 2:00 PM IST

Khordha Group Clash ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପଲା ଓ ଓସ୍ତପୁର ଗାଁ । ନାମ ଫଳକକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ପୁଣି ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଛି । ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ପରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳେ ପୁଣି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । କୋଟପଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରେ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କାଚ, ପଥର, ଢେଲା ମାଡ କରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ବଜାରରେ ଥିବା ଦୋକାନ ସବୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି ।

ବଜାର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗାଁ ରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ (ETV Bharat Odisha)

ନାମ ଫଳକକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିିଛି ବିବାଦ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟପଲା, ଓସ୍ତପୁର ଗାଁ ବିବାଦ ପୁଣି ତେଜିଛି । ଉଭୟ ଗାଁର ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ତିନି ମାସ ହେଲା ବିବାଦ ଚାଲିଛି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୬୩ଧାରା ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ପରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । କୋଟପଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରେ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କାଚ, ପଥର, ଢେଲା ମାଡ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବଜାରରେ ଥିବା ଦୋକାନ ସବୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କାଚ, ପଥର, ଢେଲା ମାଡ କରି ଆକ୍ରମଣ
ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କାଚ, ପଥର, ଢେଲା ମାଡ କରି ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉତ୍ତେଜନା:

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଙ୍କୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ପୂରା ରାସ୍ତା କାଚ ବୋତଲ, ପଥର ମୟ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାର ଖାର ହୋଇଯାଇଛି । ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ନିଭାଇଛି ।

ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଙ୍କୁ କାଚ, ପଥର, ଢେଲା ମାଡ କରି ଆକ୍ରମଣ
ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କାଚ, ପଥର, ଢେଲା ମାଡ କରି ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସପି:

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଗତ ତିନି ମାସ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଆଜି ପୁଣି ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆଖ ପାଖ ମୌଜା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ।

Khordha Village Conflict Over Name
ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

