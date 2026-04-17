ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ: ସରିଲାଣି ଅବଧି, ସରୁନି କାମ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ତୁଳସୀପୁର ଠାରୁ ହଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି । ଅଢେଇ କୋଟିର ରାସ୍ତା, ନାହିଁ ସୂଚନା ଫଳକ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : April 17, 2026 at 1:12 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି...ପିଚୁ ପଡିନି କି କାମ ସରିନି । ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ କଥା ସରିଲା । ତଳେ ପଡିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବା ଏକପ୍ରକାର ଥୟ । ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଥିବା ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନାହିଁ । ଧୂଳି ଧୂସରରେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ତୁଳସୀପୁର ଠାରୁ ହଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅଧପାନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ତୁଳସୀପୁର ଠାରୁ ହଳଦିଆ ଉପରେ ବେଗୁନିଆ,ବାଙ୍କୀ-ଡ଼ମପଡା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ୩୦ଟି ଗ୍ରାମର ୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ବର୍ଷାଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାଏ । ବର୍ଷକେ ୮ ମାସ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଗମନାଗମନ କରିଥାନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ତୁଳସୀପୁର ଠାରୁ ହଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବୟରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲା । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ଳକକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ସହ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ।
ଅଢେଇ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତା:
ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏ ରାସ୍ତା ବନ୍ଯା ପାଣି କାରଣରୁ ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ଯା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ରାସ୍ତାକୁ ଉଚ୍ଚା କରି ଏବଂ ତୁଳସୀପୁରକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦୂରତା କମାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ଯ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଢେଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବା ସହ ଠିକାଦାର ଚୟନ କରିଥିଲା । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଠିକାସଂସ୍ଥା । ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ । ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବଦଳିନି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା:
ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା କିଭଳି ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡି ପକାଇ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଜିଛି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିସୁଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚ, ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାକୁ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ଅଧିକ ଦିନ ଯିବନି ।’
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନସ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଉଡୁଛି । ଲୋକେ ତଳେ ପଡି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି ।
ପଥଚାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା କୁହନ୍ତି, ‘3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।’
ରାସ୍ତାକାମ ସରିନି ଉଠିଗଲାଣି ପିଚୁ, ମୁଖୀଗୁଡା-ମହୁଲପାଟଣା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା !
ତିନି ମାସ ଗଲାନି ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ; ବେଗୁନିଆ ଅଧିନସ୍ଥ କୁଶପଲ୍ଲାରୁ ସିମୋର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ସଂଗୀନ
ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ସମାପ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋର୍ତିମୟୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅଢେଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇ କାମ ଜାରି ରହିଛି । ସୂଚନା ଫଳକ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି କରାଯିବ ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ ହେବ। ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ଆକଳନ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା