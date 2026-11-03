ଖୋରଧା ସିରିଜ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ: କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ, 12 ଗିରଫ
Khordha Series Loot: ଗିରଫ ୧୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୩ ଜଣ, ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ୮ ଜଣ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ।
Published : November 3, 2026 at 5:03 PM IST
ଖୋରଧା: ଦୁଇ ମାସ ଧରି ବାଣପୁର, ବାଲୁଗାଁ, ଟାଙ୍ଗୀ ଓ ନାଚୁଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସିରିଜ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଖୋରଧା ପୋଲିସ । ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଲୁଗାଁ ଏସଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଲୁଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୫୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ୧୧ କେଜି ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ:
ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ୧୧ କେଜି ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି । ଜବତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ହାର, ଚେନ, କାନଫୁଲ, ଚୁଡ଼ି ଓ ମୁଦି ରହିଛି । ସେହିପରି ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ପାଉଁଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ରୂପା ଥାଳିଆ ଓ ଗ୍ଲାସ ଆଦି ରହିଛି । ଗିରଫ ୧୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୩ ଜଣ, ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ୮ ଜଣ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଲୁଟ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜବତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅଧିକ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ।
ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଜିଲ୍ଲା ବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ଅଛି । ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୁଟ ମାମଲାରେ ୧୨ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଜଣ ଲୁଟେରା ଏବଂ ଜଣେ ଚୋରି ଅଳଙ୍କାରକୁ କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ୧୧ କିଲୋ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛୁ । ଏମାନଙ୍କର ୧୫ଟି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ କୋରେକ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ: 5520 ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ, 10 ଗିରଫ
ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ; 70 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା