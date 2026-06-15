ରଜ ପାନ ପାଇଁ ସାରୁଅ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ଫାୟାର, ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ନବରତ୍ନ ପାନ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାରୁଅ ବଜାରରେ ଲବଙ୍ଗ ପାନ, ପୋଡ ପିଠା ପାନ, ଫାୟାର ପାନ, ଚଢେଇ ପାନ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାନ, ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାନ ମିଳିଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
Published : June 15, 2026 at 8:33 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପର୍ବର ମାହୋଲ । ହେଲେ ପାନ ବିନା ରଜ ଅଧୁରା । ବର୍ଷ ସାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ରଜ ପାନ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ । ଏହାର ସ୍ବାଦ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସାଧାରଣ ପାନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ରଜ ବଜାରରରେ ପାନର ଚାହିଦା ବଢିଯାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ରଜ ଅବସରରେ ସାରୁଅ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଜପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ।
ରଜ ବଜାରରେ ପାନର ଲୋକପ୍ରିୟତା:
ରଜରେ ପାନର ପସରା ଖୋଲିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ସାରୁଅ ବଜାର ରଜ ପାନ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ରଜ ପାନ ବ୍ୟାପାର ଜମୁଛି । ଏହି ବଜାର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡି ଅଟକିଯାଏ । ରଜ ବଜାରରେ ମିଠା ପାନର ଚାହିଦା ଅଧିକ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରୁଅ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଜପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ।
ଭଳିକି ଭଳି ପାନ:
ଦୋକାନ ଆଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଭଳିକି ଭଳି ମସଲା । କଲିକତାରୁ ମିଠା ପତ୍ର, ମସଲା ଆସିଥାଏ । ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ସଜା ଯାଇଥାଏ । ଲବଙ୍ଗ ପାନ, ତ୍ରିଭୁଜ ପାନ, ପୋଡ ପିଠା ପାନ, ଫାୟାର ପାନ, ଚଢେଇ ପାନ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାନ, କୋନ ପାନ, ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପାନ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାନ ଭଳି ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ପାନ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ପାନର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ ।
ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଗାଁଠାରୁ ସହର ସବୁଆଡେ ରଜ ବଜାର ସରଗରମ । ଓଡିଆଙ୍କର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ରଜ ଚାରିଦିନ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପର୍ବର ପାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ । ପାନ ଖାଇବାବାଲା,ପାନ ନ ଖାଇବା ବାଲା ସମସ୍ତେ ରଜ ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଘରେ, ଖଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା । ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ପାନର ଚାହିଦାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସଛି ।
ପାନରେ ମହକୁଛି ଅଞ୍ଚଳ:
ସାରୁଅ ବଜାରର ରଜ ପାନ,ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ବାଙ୍କୀ, ଫୁଲବାଣୀ , ରାଉରକେଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସାରୁଅ ବଜାର ପାନର ଚାହିଦା ରହିଛି । ସାରୁଅ ବଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ସୁବାସିତ ମିଠା ପତ୍ର ପାନ, ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ପାନରେ ଅଞ୍ଚଳ ବାସୁଥାଏ । ଦୋକାନୀର ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁରସତ ନ ଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାନର ମୂଲ୍ୟ 10ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ପାଗ ଭଲ ଥିବାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
କଲିକତାରୁ ଆସେ ମସଲା:
ବ୍ୟବସାୟୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ସାରୁଅରେ ରଜପାନ ଦୀର୍ଘ 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ତଳୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାନ ଦୋକାନ ଷ୍ଟଲ ଲାଗୁଛି । ଖିଲି ପାନ ଠାରୁ ଫାୟାର୍ ପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାନ ମିଳୁଛି । କଲିକତାରୁ ମସଲା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛୁ ।" ସେହିଭଳି ପାନ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେପାର :
ମିଠା ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୂଷା ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି, "ରଜ ପାଇଁ ପାନ ଦୋକାନ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛି । ମିଠା ପାନ ପତ୍ର କୋଲକତାରୁ ଆସୁଛି । ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରକାର ମସଲା ପକାଇ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ପାନ ଦର 10 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ପାରା ପାନ, ମଣ୍ଡା ପାନ, ଖିଲି ପାନ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାନ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାନ ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଦୋକାନ ପିଛା 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେପାର ହୁଏ ।"
ବ୍ୟବସାୟୀ ଟୁନା ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ନବରତ୍ନ ପାନ, ପାଞ୍ଚରତ୍ନ ପାନ, କୋନ୍ ପାନର ଚାହିଦା ଅଛି । ଆମେ 25ରୁ 30 ପ୍ରକାର ମସଲାରେ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ । ସାରୁଅ ବଜାର ରଜପାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପାନର ଦାମ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।"
ଜଟଣୀରୁ ଆସିଥିବା ସୁନିତା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ରଜରେ ପାନ ଖାଇବାର ମଜା ନିଆରା ତେଣୁ ଆମେ ସାରୁଅ ଆସିଛୁ ରଜପାନ ଖାଇ ମଜା କରିବାକୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା