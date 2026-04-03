ତିନି ମାସ ଗଲାନି ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ; ବେଗୁନିଆ ଅଧିନସ୍ଥ କୁଶପଲ୍ଲାରୁ ସିମୋର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ସଂଗୀନ
କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଫଳକ ମରାନଯିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାର ଦୂରାବସ୍ଥା, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୁଷ୍ଟି କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : April 3, 2026 at 6:40 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା : ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ମାସ ଗଲାନି । କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ଢଳାଇ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହୋଇ ଫାଟି ଗଲାଣି । ଯାହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଚରମ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ କୁଶପଲ୍ଲା ଠାରୁ ସିମୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଂଗୀନ । ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ବିଭାଗ ଲଗାଇଲା ନାହିଁ ।
ସେପଟେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କଲା ତାହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଯାହାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଢଳାଇ ରାସ୍ତା ଏବେ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି । ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମେଣ୍ଟାଲ ଓ ଚିପ୍ସର ଅବସ୍ଥା ବୟାନ କରୁଛି, କେତେ ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ଏପରିକି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତରେ ଠିକାଦାର ମନଇଚ୍ଛା ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବଡ଼ ଚିପ୍ସ ପକାଇ ଢଳାଇ କରିବା କାରଣରୁ ଏହିଭଳି ସିମେଣ୍ଟ ଢଳାଇ ରାସ୍ତା ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା, ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଢଳାଇ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଏଭଳି ଫାଟି ଆଁ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ ଏହିଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜନସାଧାରଣ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି । ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିବା ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୂର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଚଂଳ ବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବୁ ।
ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ସୂଚନା ଫଳକ ମରାଯାଇ ନାହିଁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାର ଏପରି ଦୂରାବସ୍ଥା, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୁଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା