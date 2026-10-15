ଖଣି ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି
୨୦୦୬ ମସିହାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ସୁଫଳରୁ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 15, 2026 at 8:44 PM IST
ଖୋରଧା: ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର କିଷାନ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ସଂଗଠନର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ଏକାଠି ହୋଇ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଅଧିକାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ର ରାୟ ପରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବକେୟା ଆଦାୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ସଂଶୋଧନ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ଏଥିସହ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଖଣିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜକୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଓ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଦାମିଆ ବରବରା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବିକା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ହାତୀ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା, ଘରବାରି ଜମି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ୨୦୦୬ ମସିହାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ସୁଫଳରୁ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଏବଂ ଦୈନିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ଏନେଇ ଏକ ଦଶ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଖଣି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଓ କର ଆଦାୟ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ବକେୟା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ସୁଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ନୂତନ ଖଣି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର କିଷାନ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ଏନେଇ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ ମଜୁର କିଷାନ ସଭା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନିରାକାର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି । ହାତୀ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଘରବାରୀ ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ।"
ସେହିଭଳି ଓଡିଶା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସଂଘ ସଭାପତି ଶୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଡିସିମିଲି ଜମି ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ୨୦୦୬ ମସିହାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ସହିତ ଦିନକୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା କରେଣ୍ଟ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଲ ହୁଡାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯାତ୍ରା: ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା