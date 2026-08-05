ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି
ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ୬୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ୧୦୦ ବୋତଲ କଫ ସିରଫ ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ - ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : August 5, 2026 at 7:30 PM IST
ଖୋରଧା: ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବିଫୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ, ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ଖୋରଧା ପୋଲିସ । ନିଶା କାରବାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଏକ ସଂଗଠିତ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବୋଲଗଡ ଥାନା ପୋଲିସର ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଛି । ୫୭ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ କାରକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ତଲାସି କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କାରରୁ ୬୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋରଧା ଏସ୍ପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ କାରରେ ୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ସାଜି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ବାଇକ୍ରେ ଏସ୍କର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ନୂଆ କୌଶଳ ଅପଣାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାର, ଏସ୍କର୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ କାଇପଦର କଲେଜ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅବୈଧ କଫସିରପ କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି । ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ କଫ୍ ସିରପ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ତଲାସି କରିଥିଲା। ସେମାଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦୦ ବୋତଲ ନିଷିଦ୍ଧ ଏସ୍କଫ୍ କଫ୍ ସିରପ, ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅବୈଧ ଭାବେ କଫ୍ ସିରପ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା ଯୋଜନା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ନଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ନଶା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ନିଶା ବିରୋଧରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ୬୦ କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗିରଫ କରିଛୁ । ସେହିଭଳି ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦ ବୋତଲ କଫସିରଫ ଜବତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କନ୍ଧମାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF, 2 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ୨ କାର୍ ଜବତ, ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା