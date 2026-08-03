ଚିକିତ୍ସା ମାଗୁଛି ପୋଡ଼ାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର: ନୂଆ ଗୃହ ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ସେବା
ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦଘାଟନ ହୋଇପାରିନି । ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ରୋଗୀ ସେବା । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : August 3, 2026 at 3:39 PM IST
ଖୋରଧା: କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ...ଆଜବେଷ୍ଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । କେଉଁ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲୁଛି ଖୋରଧା ଉପଖଣ୍ଡ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର । ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନୁହେଁ...ରାଜଧାନୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା । ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ କୋଠା ହୋଇଥିଲା । ତାହା ଉଦଘାଟନ ହୋଇନପାରି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ।
ଚିକିତ୍ସା ମାଗୁଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର:
1990 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ପୋଡ଼ାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର । ଏହା ଉପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ନକହିବା ଭଲ...ଭଙ୍ଗାଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର । ଆଜବେଷ୍ଟ କଣା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦଘାଟନ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ତାହା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରୁ ପାଣି ଗଳିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୂତନ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ଘର କମ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗୁନି ତାଲା ଝୁଲୁଛି ।’ ଏବେ ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଲୋକ କାହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସା...
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା (ପିଜି) ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ କେବଳ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ନୂଆ କୋଠା ହେଲା...କିନ୍ତୁ
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରାବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୂଆ କୋଠା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ 2024ରେ ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2025 ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ କାମ ଶେଷ ହେଲା । ଚକାଚକ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା କ୍ୱାଟର । ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ନୂଆ କୋଠାରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା, ସିମେଣ୍ଟ ଝଡ଼ିବା, କାନ୍ଥ ଫାଟିବା ସହ ଲାଇଟ୍-ଫ୍ୟାନ୍ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଖରାପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଲୋକ ରହୁନଥିବାରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର ।
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁଦର୍ଶନ ମାଣିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଣା ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଯାହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି । ପଛପଟେ ହୋଇଥିବା କ୍ଵାଟରରେ କେହି ନରହିବା କାରଣରୁ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନି ।
ସେହିପରି ପୋଡାଡ଼ିହ ବାସିନ୍ଦା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ମେଡିକାଲ ଘରକୁ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର କରି ଠିକାଦାର ଚାଲିଯାଇଛି । ଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଫାଟିବା ସହ ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲାଣି ।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ହେଲେ...
ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ଶୋଚନୀୟ ।
ଏନେଇ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର । ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋତଳମା ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡା.ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ଘରକୁ ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲି କାମରେ ଲଗାଇବୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା