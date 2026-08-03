ETV Bharat / state

ଚିକିତ୍ସା ମାଗୁଛି ପୋଡ଼ାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର: ନୂଆ ଗୃହ ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ସେବା

ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦଘାଟନ ହୋଇପାରିନି । ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ରୋଗୀ ସେବା । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Podadiha PHC
ପୋଡାଡିହ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ...ଆଜବେଷ୍ଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । କେଉଁ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲୁଛି ଖୋରଧା ଉପଖଣ୍ଡ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର । ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନୁହେଁ...ରାଜଧାନୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା । ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ କୋଠା ହୋଇଥିଲା । ତାହା ଉଦଘାଟନ ହୋଇନପାରି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ।

ପୋଡ଼ାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଚିକିତ୍ସା ମାଗୁଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର:
1990 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ପୋଡ଼ାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର । ଏହା ଉପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ନକହିବା ଭଲ...ଭଙ୍ଗାଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର । ଆଜବେଷ୍ଟ କଣା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦଘାଟନ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ତାହା କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ।

PODADIHA PRIMARY HEALTH CENTRE
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନୂଆ କୋଠା (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରୁ ପାଣି ଗଳିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୂତନ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ଘର କମ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗୁନି ତାଲା ଝୁଲୁଛି ।’ ଏବେ ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଲୋକ କାହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସା...

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା (ପିଜି) ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ କେବଳ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

PODADIHA PRIMARY HEALTH CENTRE
କାନ୍ଥରେ ବଡ ବଡ ଗାତ (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆ କୋଠା ହେଲା...କିନ୍ତୁ

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରାବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୂଆ କୋଠା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ 2024ରେ ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2025 ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ କାମ ଶେଷ ହେଲା । ଚକାଚକ୍‌ କୋଠା, ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା କ୍ୱାଟର । ହେଲେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ନୂଆ କୋଠାରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା, ସିମେଣ୍ଟ ଝଡ଼ିବା, କାନ୍ଥ ଫାଟିବା ସହ ଲାଇଟ୍-ଫ୍ୟାନ୍ ଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଖରାପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଲୋକ ରହୁନଥିବାରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର ।

PODADIHA PRIMARY HEALTH CENTRE
ସରକାରୀ କ୍ବାଟର୍ସ କାମରେ ଆସୁନି (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁଦର୍ଶନ ମାଣିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଣା ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଯାହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି । ପଛପଟେ ହୋଇଥିବା କ୍ଵାଟରରେ କେହି ନରହିବା କାରଣରୁ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନି ।

PODADIHA PRIMARY HEALTH CENTRE
ନୂଆ କୋଠା, ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡିଲାଣି (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ପୋଡାଡ଼ିହ ବାସିନ୍ଦା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ମେଡିକାଲ ଘରକୁ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର କରି ଠିକାଦାର ଚାଲିଯାଇଛି । ଘର ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଫାଟିବା ସହ ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲାଣି ।

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ହେଲେ...

ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ଶୋଚନୀୟ ।

PODADIHA PRIMARY HEALTH CENTRE
ନୂଆ କୋଠା (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର । ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋତଳମା ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡା.ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ଘରକୁ ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋଲି କାମରେ ଲଗାଇବୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ହସୁଛି ତୁଳସୀର ସୁନା ଫସଲ! ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋରଧାର ରତିକାନ୍ତ

ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ବର୍ଷା ପାଣି, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆର 10ଟି ଗାଁ ଲୋକେ

ବେଗୁନିଆରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା: ୧୩୨ ହେକ୍ଟରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

KHORDHA HOSPITAL ISSUE
KHORDHA PHC
ପୋଡାଡିହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
PODADIHA PRIMARY HEALTH CENTRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.