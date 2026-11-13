ଆମ ବସ୍-ସ୍କୁଲ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା: 7 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାଳକ ଗୁରୁତର
Ama Bus Accident: ପିତାପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସା ଏକ ଆମ ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 7 ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
Published : November 13, 2026 at 1:17 PM IST
ଖୋରଧା: ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ଆମ ବସ (ପୂର୍ବର ମୋ ବସ) । ଖୋରଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପିତାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ଆମ ବସ ଓ ସ୍କୁଲ ଅଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଟୋରେ ଥିବା 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୋରଧା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
'ଆମ ବସ' ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଓ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟୋଟି ଖୋରଧା ଆସୁଥିବା ବେଳେ 21 ନମ୍ବର ରୁଟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 'ଆମ ବସ' ଅଟୋ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଟୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଓ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ବସ ଚାଳକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ।
ଆମ ବସ ଚାଳକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବସ ଚାଳକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଟୋରେ ପିଲାମାନେ ଖୋରଧା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 'ଆମ ବସ' ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଇଥିଲା । ଅଟୋରେ ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଥଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡିଗଲା ଆମ ବସ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା
ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ, ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା