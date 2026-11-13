ETV Bharat / state

ଆମ ବସ୍‌-ସ୍କୁଲ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା: 7 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାଳକ ଗୁରୁତର

Ama Bus Accident: ପିତାପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସା ଏକ ଆମ ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 7 ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା

Ama Bus Hits School Auto
ଆମ ବସ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 1:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ଆମ ବସ (ପୂର୍ବର ମୋ ବସ) । ଖୋରଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପିତାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ଆମ ବସ ଓ ସ୍କୁଲ ଅଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଟୋରେ ଥିବା 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୋରଧା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଆମ ବସ୍‌-ସ୍କୁଲ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

'ଆମ ବସ' ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା:

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଓ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟୋଟି ଖୋରଧା ଆସୁଥିବା ବେଳେ 21 ନମ୍ବର ରୁଟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 'ଆମ ବସ' ଅଟୋ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଟୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଓ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ବସ ଚାଳକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ।

Ama Bus Hits School Auto
ଆମ ବସ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଆମ ବସ ଚାଳକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବସ ଚାଳକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଟୋରେ ପିଲାମାନେ ଖୋରଧା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 'ଆମ ବସ' ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଇଥିଲା । ଅଟୋରେ ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ।"

Ama Bus Hits School Auto
ଆମ ବସ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପଥଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡିଗଲା ଆମ ବସ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା

ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ, ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

KHORDHA AMA BUS ACCIDENT
PITAPALLI AMA BUS AUTO ACCIDENT
AUTO AMA BUS COLLISION
ଆମ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଖୋରଧା ପିତାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଘଟଣା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.