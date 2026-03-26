ସାତ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଲାଗିଛି BNS ୧୬୩, ସମସ୍ୟାରେ ଓସ୍ତପୁର-କୋଟପଲା ଗ୍ରାମବାସୀ
ଓସ୍ତପୁର କୋଟପଲା ଗାଁ ବିବାଦ । ନାଁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ବଜାର ପାଇଁ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁଲୋକେ ।
Published : March 26, 2026 at 7:59 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ନାଁକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ଯରେ ବିବାଦ ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ବଜାରରେ ଲାଗିଛି BNSର ଧାରା 163 ଏବଂ ବଜାରରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଜଗି ରହିଛି ପୋଲିସ । ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟ ବ୍ଯବହାର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନ୍ଯ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ବଜାରରେ 163 ଧାରା ଲାଗୁହେବା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ ହେବା ସହ ବଜାର ଶୂନସାନ ହୋଇପଡିଛି । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ।
7 ମାସ ହେଲା ଲାଗିଛି BNSର ଧାରା 163:
ପ୍ରଶାସନ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିପାରିନି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ଯାୟରେ ଉଭୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BNS 163 ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ଯରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିଥିବା ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ରେ ଧାରାକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅପସାରଣ ପରେ ପୁନର୍ବାର ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଗାଁ ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଟେକା ପଥର ମାଡ ସହ ଏକାଧିକ ଦୋକା ବଜାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ପୋଡାଜଳା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ଯମରେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିନଥିଲା ।
‘ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ ହେବ’:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମରୁ ୩୭ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ବାଘମାରୀ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୋଟପଲ୍ଲାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘BNS ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସମସ୍ଯାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ବଜାର ନଥିବା କାରଣରୁ ବାହାର ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏସପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ତେବେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ।’
ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଓସ୍ତପୁର ଗାଁଲୋକେ:
ସେପଟେ ଓସ୍ତପୁରର ଦାଶରଥି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ବିବାଦ ଆଜିର ନୁହେଁ ୨୦୧୯ରୁ ଲାଗି ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି । ଆମ ଗାଁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ।’
ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିବ, ଭାଇଚାରା ଫେରିବ:
ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୁଇ ଗାଁରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଠକ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ଫଳବତି ହୋଇନି ବାଧ୍ଯ ହୋଇ BNS 163 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରଖିଛୁ । ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦୁଇ ଗାଁ ମଧ୍ଯରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ବାଟ କାଢିବୁ ତେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି କିଭଳି ଭାଇଚାରା ଫେରିିବ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା