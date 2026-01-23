ETV Bharat / state

ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ; ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର

ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ 'ନିୟୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଫୋରମ୍' ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ୨୦୨୯ରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରା‌ଯିବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନିୟୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଫୋରମ୍ ।

Bicentenary Of Buxi Jagabandhu 2029
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର (ETV Bharat)
Published : January 23, 2026 at 8:18 PM IST

Bakshi Jagabandhu ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଲାଲ ମାଟିର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ 'ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ-୧୮୧୭' । ଏହାର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମହାରଥି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାଏ (ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ) । ୧୮୨୯ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୪ରେ ଏହି ମହାନ୍‌ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ 'ନିୟୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଫୋରମ୍' ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ୨୦୨୯ ମସିହା ଜାନୁୟାରୀ ୨୪ ତାରିଖରୁ ୨୦୩୦ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ପୁର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରା‌ଯିବ । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ସାଂସଦ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ।

ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ:

ନିୟୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଫୋରମ ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଉଛି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ । ଆସନ୍ତା 2029 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯିବ । 1829 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ବକ୍ସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ।

Bicentenary Of Buxi Jagabandhu 2029
ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।"

ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ:

୧୮୦୩ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକ‌ଥନୀୟ ଦମନଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବରଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଯେଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ପାଇକମାନଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହିପରି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଲୁଣମରା ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ରାଜସ୍ବ କର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଜମିଜ‌ମାକୁ କଲିକତାରେ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ବାରା କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଉଠିଥିଲେ । ଏହିସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ । ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ।

Bicentenary Of Buxi Jagabandhu 2029
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର:

ମହାନ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଯିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହି ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ‌ତା ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ୬୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୁ-ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବକ୍ସିଙ୍କ ନାମରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ର ପୁର୍ନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ବକ୍ସିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨୦୨୯ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବରୁଣେଇ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼, ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପଯୋଗୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ଯ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Bicentenary Of Buxi Jagabandhu 2029
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ନିୟୁ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବିପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯିବ । ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଏନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ । କିଭଳି ଏହାକୁ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

