7 ଦିନର ଅବଧି ପରେ ଖୋଲିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ; ତଥାପି ଛାଡିନି ଜଣ୍ଡିସ ଭୟ
ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାହାରୁ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଥିବା କଥା କହୁଥିବାବେଳେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଓଭର ହେଡ ଟାଙ୍କ ଓ ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ବି ଭୟର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଛି । ଏବେ ବି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି । ଜଣ୍ଡିସ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଜଣ୍ଡିସ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଜଳର ଉତ୍ସକୁ ବିଶୋଧନ ସହ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଭିଭାବକ: ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବେ ନା ପାଠପଢାକୁ ଗୁତୁତ୍ୱ ଦେବେ
ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ । ଏବେବି ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏବେବି ଭୟ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ କଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବେ ନା ପାଠ ପଢାକୁ ଗୁତୁତ୍ୱ ଦେବେ । ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାହାରୁ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିଥିବା କଥା କହୁଥିବାବେଳେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଓଭର ହେଡ ଟାଙ୍କ ଓ ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ।
ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି । ସ୍କୁଲକୁ କେବଳ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେହି ଆସି ନାହାନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଟ୍ୟାପ, ବାଥ୍ ରୁମ୍, ସ୍କୁଲ ପରିସର, ଭୋଜନାଳୟ ସବୁକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନୂଆ ପାଇପ ବିଛାଯାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର 13 ଟି ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଯାହାର ଆଜି ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ।
'ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଜଣ୍ଡିସ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି'
ଏନେଇ ଅଧକ୍ଷା କବିତା କର କହିଛନ୍ତି, ‘ଛୁଟି ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୱାଟକୋ ଟିମ 53ଟି ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ସଫା କରିଥିଲେ । ସେହିଭଳି 3ଟି ବୋରୱେଲ ଓ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପକୁ ପାଣି ସଫା କରାଯାଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲ ଟିମ 13 ଟି ଏବଂ ୱାଟକୋ ଟିମ 5ଟି ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ଯେହେତୁ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାଟୀକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ନିଜ ଏଲଏଫଟି ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଣ୍ଡିସ ବର୍ଡର ଲାଇନରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଜଣାଇବୁ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
