ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ: ଗାଁରୁ ବିଦେଶ ସବୁଠି ଆଦର, ତାଲିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କଳା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Eco-friendly cow dung doll becoming popular
ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଦେଲା ପରିଚୟ, ଗ୍ରାମରୁ ବିଦେଶ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଆଦର, ତାଲିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ (ETV Bharat GFX Team)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 23, 2026 at 8:44 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷୀୟ ମଞ୍ଜୁଲତା । କାଗଜମୁଖା ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କାରିଗର ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ବେଶ୍ ପରିଚିତି । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ହାତ ତାଙ୍କର ଥକି ପଡିନି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଗୋବରରୁ କଣ୍ଢେଇ ଗଢିବା ସହିତ ନୂତନ ପିଢିକୁ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଦିନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋପ ପାଉଥିବା ଏହି କଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କଳାକୃତି ଦେଶ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ: ଗାଁରୁ ବିଦେଶ ସବୁଠି ଆଦର, ତାଲିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରାମରୁ ବିଦେଶ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଆଦର:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମଞ୍ଜୁଲତା ମହାପାତ୍ର । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଥକି ନପଡ଼ି ଦିନରାତି କାଗଜମୁଖା ଓ ଗୋବରରୁ ନୂତନ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କାଗଜମୁଖା ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇରେ ଅନେକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଏହି କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପପାଇବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାକୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ନେଇ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ।

Manjulata is being rewarded by foreigners.
ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା । (ETV Bharat Odisha)

ବିଦେଶୀ ନିଅନ୍ତି ତାଲିମ୍:
ପିଲାବେଳେ ମା’ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏହି କଳା ପ୍ରତି ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢିଥିଲା । ଏବେ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଥବା ଋଣ ନକରି ସେ ତାଙ୍କ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିଆରା କଳା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ଏହି କଳାର ଆଦର ବଢିବା ସହିତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବା ମଞ୍ଜୁଲତା କହିଛନ୍ତି । ଗୋବର ଓ କାଗଜରୁ ସେ ଦେବାଦେବୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଘରୋଇ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ।

Statues of Jagannath, Balabhadra and Subhadra made by Manjulata.
ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି:
ମଞ୍ଜୁଲତା ନିଜର ନିଆରା ହାତ ତିଆରି କଣ୍ଢେଇ ଓ କାଗଜମୁଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । କାଗଜ ମୁଖା ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ...

Various beautiful artworks
ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

କାଗଜ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:

  • ପ୍ରଥମେ କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରାଯାଇ ପାଣିରେ ବତୁରାଯାଏ ।
  • ଏଥିରୁ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । କଇଁଥ,ତେନ୍ତୁଳି ଅଠା ପ୍ରଭୃତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏହାର ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
  • ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପରସ୍ତ ଦିଆଯାଇ ଶୁଖାଯାଏ ।
  • ଏହା ପରେ ଖଡ଼ିରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ।
Eco-friendly cow dung dolls
ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦେଶୀ ଗୋରୁ ଗୋବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ମଞ୍ଜୁଲତା କହିଛନ୍ତି । ଏହି କଣ୍ଢେଇ ଖୁବ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏହା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ବା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଅଭଙ୍ଗ କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ ଏହା ହାତରୁ ଖସି ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମହାପାତ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି...

  • ପ୍ରଥମେ ଗୋବରରୁ ଅନାବନା କୁଟାକାଠି ବାହାର କରାଯାଏ ।
  • ପରେ ଏହାକୁ ଚକଟି ଆକାର ଦିଆଯାଏ ।
  • କଣ୍ଢେଇ ଶୁଖିବା ପରେ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
Foreigners' admiration for Manjulata's art.
ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଆଦର । (ETV Bharat Odisha)

ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କଣ୍ଢେଇ:
ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ୍ଢେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ମଞ୍ଜୁଲତା କହିଛନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଘରୋଇ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ତୁଳନାରେ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଏକ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହା ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ । ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ଯ କାଗଜମୁଖା ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରାମୀଣ କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଜରୁରୀ । ଏଥିଲାଗି ବଜାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଗଲେ, ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ । ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏହି କଳା ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି ।

Foreigners' admiration for Manjulata's art.
ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଆଦର । (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା:
କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବରୁପ୍ରତି ଘରେ କାଗଜମୁଖା, ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରି ଶିଳ୍ପରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବାକୁ ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଏହି କାମ କରୁଛି । ପ୍ରଥମେ ବାପ ଘରେ କରୁଥିଲି ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘରେ କରୁଛି । ବାଘ, ଭାଲୁ, ଘୋଡା, ହାତୀ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି । ମାସକୁ ଏହି କାମରୁ 20ରୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି । ସେତେବେଳେ ଏହି କଣ୍ଢେଇକୁ ମେଳା ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢିଛି ।"

Foreigners' admiration for Manjulata's art.
ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଆଦର । (ETV Bharat Odisha)

ବିଦେଶରେ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଚାହିଦା:
ଏହି କଣ୍ଢେଇକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଚାହିଦା, ସେତିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଦୃତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ମଞ୍ଜୁଲତା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ ଭଳି ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ଆସି ଏହାକୁ ନେଉଛନ୍ତି । କେବଳ କଣ୍ଢେଇ କିଣି ନେଉନାହାନ୍ତି ବରଂ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ।" ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଏହି ମହିଳା କାରିଗର ରାଜ୍ୟ ତଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତାଲିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା ।

ସେହିପରି ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମଞ୍ଜୁଲତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା । ଜଣେ କାଗଜ ମୁଖା ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କାରିଗର । ସେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଏହି କଳାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାଠ ଅଧିକ ପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।"

Manjulata is being rewarded by foreigners.
ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା । (ETV Bharat Odisha)

'ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ନାମ'
ସେହିପରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ କାଗଜମୁଖା, କାଠମୁଖା ତିଆରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ । ଏଠାକୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସି ଆମ କଳା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।"

