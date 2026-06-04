ETV Bharat / state

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଟ୍‌ ଘଟଣା; 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, କାର ଓ ସୁନା ଜବତ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଛକ ପାଖରେ ନାକା ବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଏକ କାରକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକାଇ, ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Khordha Loot Case 6 Arrested 135g Gold and Cash Seized
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଟ୍‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଚେନ୍‌ ଲୁଟ୍‌ କରିଥିବା ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଟ୍‌ (ETV Bharat)

୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଛକ ପାଖରେ ନାକା ବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଏକ କାରକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକାଇ, ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୩୫ ଗ୍ରାମ ଚୋରା ତରଳ ସୁନା । ସୁନା ବିକ୍ରୟ ବାବଦ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ଲୁଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର, ମୋବାଇଲ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Khordha Loot Case 6 Arrested 135g Gold and Cash Seized
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଟ୍‌ (ETV Bharat)

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ସ୍ମିତ ପରମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଛକରେ ପୋଲିସର ନାକା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ମାରୁତି ସ୍ବିଫ୍ଟ କାର OD33 AU 5021କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କାରରୁ 5 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ଡ୍ରାଇଭର କାଳୀପ୍ରଶାଦ ରାଉଳ ଏବଂ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକାଧିକ ଚେନ୍‌ ଲୁଟ୍‌ କରିଥିବା ସ୍ବିକାର କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ସେମାନେ ଲୁଟ୍‌ କରୁଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଗୁଡ଼ୁଲ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗୁଡ଼ୁଲ ବେହେରା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଏହାକୁ ତରଳାଇ ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ କଟକର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଜୟଦେବ ପାଲଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାର, 135 ଗ୍ରାମ ତରଳା ସୁନା, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ନଗଦ 8 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

Khordha Loot Case 6 Arrested 135g Gold and Cash Seized
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଟ୍‌ (ETV Bharat)

ସେହିପରି କାଳୀପ୍ରଶାଦ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 27ଟି ମାମଲା ଥିବା ବେଳେ ଆଶିଷ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ସ୍ମିତ ପରମାର କହିଛନ୍ତି, "ମୋଟ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଗୋଟିଏ କାର୍‌, 135 ଗ୍ରାମ ତରଳା ସୁନା, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ନଗଦ 8 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେଲିଭରୀ ବଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ

ସଫଳ ହେଲା ମିଶନ ଋଷିକେଶ: ପ୍ରେମିକା ସହ ହୋଟେଲରେ ଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା, ମାଡିବସିଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

TAGGED:

KHORDHA CHAIN LOOT
KHORDHA POLICE
KHORDHA LOOT CASE
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଟ
KHORDHA LOOT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.