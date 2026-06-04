ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା; 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, କାର ଓ ସୁନା ଜବତ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଛକ ପାଖରେ ନାକା ବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଏକ କାରକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକାଇ, ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : June 4, 2026 at 5:27 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଛକ ପାଖରେ ନାକା ବନ୍ଦୀ ବେଳେ ଏକ କାରକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକାଇ, ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୩୫ ଗ୍ରାମ ଚୋରା ତରଳ ସୁନା । ସୁନା ବିକ୍ରୟ ବାବଦ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର, ମୋବାଇଲ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ସ୍ମିତ ପରମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଛକରେ ପୋଲିସର ନାକା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ମାରୁତି ସ୍ବିଫ୍ଟ କାର OD33 AU 5021କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କାରରୁ 5 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ଡ୍ରାଇଭର କାଳୀପ୍ରଶାଦ ରାଉଳ ଏବଂ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକାଧିକ ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସ୍ବିକାର କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଗୁଡ଼ୁଲ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗୁଡ଼ୁଲ ବେହେରା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଏହାକୁ ତରଳାଇ ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ କଟକର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଜୟଦେବ ପାଲଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାର, 135 ଗ୍ରାମ ତରଳା ସୁନା, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ନଗଦ 8 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କାଳୀପ୍ରଶାଦ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 27ଟି ମାମଲା ଥିବା ବେଳେ ଆଶିଷ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ସ୍ମିତ ପରମାର କହିଛନ୍ତି, "ମୋଟ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଗୋଟିଏ କାର୍, 135 ଗ୍ରାମ ତରଳା ସୁନା, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ନଗଦ 8 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେଲିଭରୀ ବଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ
ସଫଳ ହେଲା ମିଶନ ଋଷିକେଶ: ପ୍ରେମିକା ସହ ହୋଟେଲରେ ଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା, ମାଡିବସିଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା