ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣିରେ DJ ନେଲା ଜୀବନ ! ଛାତର ତାଜା ଖସି ଜଣେ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ
ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଛାତର ତାଜା ଖସିଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : September 27, 2026 at 10:25 AM IST
ଖୋରଧା: ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣିରେ ଅଘଟଣ । ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଛାତର କଂକ୍ରିଟ ତାଜା ଭୁଶୁଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ୧୨ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦ୍ଵାରା ନିକଟ ଏକ ଘରର ଦୁଇ ମହଲାର ତାଜା ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବା ଦ୍ଵାରା ତାଜା ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ହରିରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଜଣେ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗଣେଶ ପ୍ରୋସେସନ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘରର ଦ୍ବିତୀୟ ମହଲାର ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଛାତର ଅଂଶ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ୭ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।’
ଡିଜେ ପାଇଁ ଖସିଛି କି ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଛାତ ସ୍ଲାବ ଖସିଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ DJ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଛାତ ଖସିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । DJ ବଜାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ।’
ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାଜୁଥିଲା ଡିଜେ:
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭସାଣି ବେଳେ କୌଣସି ଡିଜେକୁ ଅନୁମତି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଳ ମାଳ ଡିଜେ ଭସାଣି ଯାତ୍ରାରେ ବାଜିଥିଲା । ଯାହା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଡିଜେ ବଜାଇବା ଦ୍ଵାରା ଏଭଳି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ୫ ଆହତ
ପୁଣି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ବୁଡି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ପାର୍ବଣରେ ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ, ଗଞ୍ଜାମରେ 43 ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିଛି ଶେଖ୍ ଇଫହାମଙ୍କ ତିଆରି ପଗଡ଼ି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା