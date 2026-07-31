ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ହସୁଛି ତୁଳସୀର ସୁନା ଫସଲ! ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋରଧାର ରତିକାନ୍ତ
୨୫ ଏକର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଲାଗିଛି ୭୦ ହଜାର ତୁଳସୀ ଚାରା। ତେଲ, ଚାରା ଓ ବାକି ଉତ୍ପାଦରୁ ରୋଜଗାର ସହ ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : July 31, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 8:55 PM IST
ଖୋରଧା: ପଡ଼ିଆ ଜମି... ଯେଉଁଠି କେବେ ଚାଷର ଆଶା ନଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଜମିରେ ମହକୁଛି ତୁଳସୀ। ପବନରେ ଔଷଧୀୟ ସୁଗନ୍ଧ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସଫଳତାର ହସ। ଖୋରଧାର ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ କେବଳ ଫସଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହା ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଫସଲରେ ପରିଣତ କରିପାରେ।
- ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ପରିଚ୍ଛଳ ଗ୍ରାମର ସଫଳ ଚାଷୀ ରତିକାନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଆଜି ଔଷଧୀୟ ଚାଷର ଏକ ସଫଳ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ୨୫ ଏକର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ତୁଳସୀ ଚାଷ କରି ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ୬୦ରୁ ୭୦ ହଜାର ତୁଳସୀ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନାହିଁ। ରୋଗପୋକର ଭୟ ନଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଚାଷ।
ତୁଳସୀ ଚାଷର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଚାରା ଲଗାଇବାର ଅଢ଼େଇରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଥରେ ଚାରା ଲଗାଇଲେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଅମଳ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲିଟର ବିଶୁଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ତେଲ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨,୫୦୦ରୁ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରତିକାନ୍ତ କେବଳ ତୁଳସୀ ତେଲ ବିକ୍ରିରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଇନ୍ଦୋର, ଅହମଦାବାଦ, ନାଗପୁର ଓ ବରୋଦା ଭଳି ବଡ଼ ସହରକୁ ତୁଳସୀ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ୫ରୁ ୧୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ କାମ ବି ପାଉଛନ୍ତି।
- ତୁଳସୀ ତେଲର ରହିଛି ବଜାର ଚାହିଦା
ତୁଳସୀ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଔଷଧରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହାରୁ ଦାମୀ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଅତର ଓ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଏପରିକି ତେଲ ବାହାରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣିରୁ ଫିନାଇଲ୍ ଏବଂ ଡାଙ୍ଗ ଓ ପତ୍ରରୁ ସମିଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତୁଳସୀ କାଠିରୁ ମାଳ ତିଆରି କରିବାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଜୀବିକାର ପଥ ଖୋଲିପାରିବ।
- ଏତେ ସଫଳତା ପରେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ !
ତୁଳସୀ ତେଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ନୟାଗଡ଼ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରିବହନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ତେଲ ନିଷ୍କାସନ ମେସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ।
ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଯୁବ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କମ୍ ବିନିଯୋଗରେ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଔଷଧୀୟ ଚାଷର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମତ।
ରତିକାନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ; ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନବଚିନ୍ତନ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଗାଥା। ଯଦି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବଜାର ସଂଯୋଗ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୁଏ, ତେବେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରୁ କେବଳ ତୁଳସୀର ମହକ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ସମୃଦ୍ଧିର ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିପାରିବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ମହାନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ; ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା