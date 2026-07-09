ETV Bharat / state

କରୁଣ ଚିତ୍ର : ଘର ହରାଇ ପଲିଥିନ ତଳେ 4 ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିତୁଛି ରୂପାଲୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଜୀବନ

ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଏବଂ 4 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଜରିପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଖୋରଧା ବୋଗୁନିଆର ରୂପାଲୀ । ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରୂପାଲୀଙ୍କ ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Khordha Homeless Family
କରୁଣ ଚିତ୍ର : ଘର ହରାଇ ପଲିଥିନ ତଳେ 4 ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିତୁଛି ରୂପାଲୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Khordha Homeless Family , ଖୋରଧା: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସଂଘର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦିନ । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଛାତ, ଦିନରେ ଖରା ତାତି ଆଉ ରାତିରେ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ଭୟ । ତଥାପି ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଆଶାରୁ ହାରିନାହାନ୍ତି ରୂପାଲୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର । 4 କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଏବଂ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଡିହ ଗାଁ ଝିଅ ରୂପାଲୀ ନାୟକଙ୍କ ଏ ହେଉଛି କରୁଣ କାହାଣୀ ।

ଘର ହରାଇ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି:

ପୋଡ଼ାଡିହ ଗ୍ରାମର ଝିଅ ରୂପାଲୀ ନାୟକ । ସ୍ବାମୀ ଚନ୍ଦନ ନାୟକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି ରୂପାଲୀ । ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଘାସବଣ ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ । କିଛି ବାଉଁଶ ଏବଂ ଉପରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଜରିପାଲ । ଏହା ହିଁ ରୂପାଲୀଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର । ଦିନରେ ଖରାର ପ୍ରଖର ତାପ ଏବଂ ରାତିରେ ଆକାଶର ତାରା ଏହି ଘର ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ବର୍ଷା ହେଲେ ଜରିପାଲ ଫାଟ ଦେଇ ପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଶୀତ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦିଏ । ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରୁପାଲୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଭାବ ଆଗରେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ରୂପାଲୀ ।

କରୁଣ ଚିତ୍ର : ଘର ହରାଇ ପଲିଥିନ ତଳେ 4 ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିତୁଛି ରୂପାଲୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଟ୍ରଲିରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କାଚ ବୋତଲ, ପଲିଥିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି କବାଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ଦିନ ଶେଷରେ ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷାଯାଏ । କେବେ ଦୁଇ ବେଳା ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ତ ଆଉ କେବେ ଅଧା ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରୂପାଲୀ ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ ଆମେ ବହୁଦିନ ଧରି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ । ସରକାର କହିଥିଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କଲେନି । ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସି ଏହି ଯାଗା ମାପଚୁପ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲୁ । ମୋର ଚାରୋଟି ପିଲା ପୁଅ ଦୁଇ ଏବଂ ଝିଅ ଦୁଇଜଣ । ଆମେ ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହ ତିନି ପିଲା ରହୁଚୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି । ଯାଗା ଓ ଘର ଟିକେ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି’’ ।

ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ

ରୂପାଲୀଙ୍କ ଏହି କରୁଣ କାହାଣୀ ଆଜିର ନୁହେଁ । ପୋଡ଼ାଡିହ ଗ୍ରାମର ଝିଅ ରୂପାଲୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ କରିଥିଲା । ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଡେଲାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଘର ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲେ । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେମାନେ ରୂପାଲୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ଆଉ ଏକ ନିର୍ମମ ଆଘାତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେଇଥିଲା । ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ରୂପାଲୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଜରିପାଲ ଟାଣି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏହି ପରିବାର । ସେହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ହିଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ପାଲଟିଯାଇଛି ।

ରୂପାଲୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ । ରାସ୍ତାରୁ ଜରି, ବୋତଲ ଗୋଟେଇ ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ । ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ’’।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ଦୀପଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।’’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ମିଳିନି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା; କେବେ ସରିବ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧା କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ତପୁ: ନିଜେ ନିଶା ନର୍କରୁ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେବା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

RUPALI NAYAK GOVERNMENT HELP
KHORDHA WOMAN RUPALI NAYAK HELP
HOMELESS WOMAN KHORDHA
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାସହୀନ ମହିଳା
KHORDHA HOMELESS FAMILY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.