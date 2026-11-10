ଖୋରଧା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବଡ଼ ସଫଳତା : ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ, ୧୪୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୫ ଗିରଫ
ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 10, 2026 at 1:58 PM IST
ଖୋରଧା : ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ମୋଟ ୧୪୦.୫ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ ଖୋରଧା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମଳିପଡ଼ା ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗବାନ ବେହେରା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୦.୫ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାରେ ଖୋରଧା ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ ପକ୍ଷରୁ ପିତାପଲି ଛକଠାରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ି ୦୨ ଡିବି ୫୨୪୩ କୁ ଅଟକାଇ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣ ଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା, ସତ୍ୟବାନ ବେହେରା ଓ ସାଇନି ମାଝିଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ଗାଡ଼ିର ତନଖି ସମୟରେ ୧୨୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖାଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ପଛରେ ଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଏସପି ସୁମତି ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖୋରଧା ଅବକାରୀ ଏସପି ସୁମତି ତ୍ରିପାଠୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଦୁଇଟି ମାମଲା କରାଯାଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଧରା ନପଡିବା ପାଇଁ ନୁଆ ନୁଆ କୌଶଳ ଆପଣଉଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଏକ ବୋଲେରୋରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ଆସୁଥିଲେ । ଧରା ନପଡିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଏମାନେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥାନ୍ତା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋରଧା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ୬ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ