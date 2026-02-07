ETV Bharat / state

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଲା ଦନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଏବଂ ରଣପୁର ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ପ୍ରତିବାଦରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଜଙ୍କିଆ-ରଣପୁର ମୁଖ୍ଯ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ।

Khordha elephant attack
ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ, ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ପୁଣି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ହାରି ଗଲା ମଣିଷ, ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଟାଙ୍ଗି ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିକୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଡ଼ିପଦର ଗାଁର ଶଙ୍କର ରାଉତରାୟ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ହାତୀ ଆକ୍ରମରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ ରଣପୁର ରେଞ୍ଜ ମହତପଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବିରୁଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତୀ ଆକ୍ରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜଙ୍କିଆ-ରଣପୁର ମୁଖ୍ଯ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ।

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଯୁବକ ମୃତ:

ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଶଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ଖଡିପଦରକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତୀ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୁତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚବାସୀ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ସହ ହାତୀପଲକୁ ଘଉଡାଇବା ଦାବିରେ ଜଙ୍କିଆ-ରଣପୁର ମୁଖ୍ଯ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ ୨୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି କରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଘଉଡାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।ଏପରିକି ରାତିରେ ହାତୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ଯୁତ୍ କାଟ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି । ହାତୀଙ୍କ ଭୟରେ ଗାଁରେ ରାତି ହେଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି,"ମୃତ ଶଙ୍କର ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଯାଉ ।"

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି । ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ 20 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ରହୁଛନ୍ତି । ରାତି ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିଦେବାରୁ ହାତୀ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଶି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସିକୋ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତୀର୍ଥବାସୀ ରାୟ

ଆଜି ସକାଳେ ରଣପୁର ରେଞ୍ଜ ମହତପଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ଭିକାରୀ ବେହେରା । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେପଟେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

