ଚାଷ ଜମିରେ ଶ୍ରମିକ ସଙ୍କଟ, ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କୁମୁଦିନୀ
ଶ୍ରମିକ ସଙ୍କଟ କୃଷି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 17, 2026 at 3:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଷ କରିବାକୁ ଜମି ଅଛି, ଫସଲ ଅଛି ହେଲେ ଠିକ ସମୟରେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଠିକ ସମୟରେ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୃଷି ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଉଛି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି । ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଜମିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରମ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେହି ସିଞ୍ଚନ କାମକୁ ଏବେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କରୁଛି ଡ୍ରୋନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣାର କୁମୁଦିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ଡ୍ରୋନ ଦିଦି ।
ଶ୍ରମିକ ସଙ୍କଟର ନୂଆ ସମାଧାନ
ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ନରିଶୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁର କୁମୁଦିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଦିନେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ସହ ଜଡିତ ଥିବା କୁମୁଦିନୀ ଏବେ ନମୋ ଡ୍ରୋନ ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ତାଲିମ ନେଇ ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା କ୍ଷେତରେ କୀଟନାଶକ, ନାନୋ ୟୁରିଆ ଓ ନାନୋ ଡିଏପି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ।
କୁମୁଦିନୀ ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି ‘‘ ପୁଣେରେ ୧୫ ଦିନର ଡିଜିସିଏ ତାଲିମ ନେଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଠୁ ଡ୍ରୋନ ଆଉ ଇଭି ସ୍କୁଟି ମିଳିଛି। ତିନୋଟି ସିଜିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିଛି। ଗତ ସିଜିନରେ ୫୦୦ ହେକ୍ଟର କରି ୨ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଛି’’।
ଚାଷ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲଜି
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନ ନୂଆ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପରିଚାଳନା ଓ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରି ବଢିବା ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। କୁମୁଦିନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ତାଲିମ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗ। କୁମୁଦିନି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ଡିଜିସିଏ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ୧୫ ଦିନିଆ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସ୍ୱାମୀ ନିମାଇଁ ଚରଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ ଚଳାଇବା ଓ କାମ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି।
କଣାସ ବ୍ଲକର ମହିଳା ଚାଷୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ। ଆମକୁ ଏମିତି ତାଲିମ ମିଳିଲେ ଆମେ ବି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ।’’
ଚାଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧିକ
ଶ୍ରମ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ କେତେ ସହଜ? ଡ୍ରୋନ ସିଞ୍ଚନ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟର ଚାପ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କି? ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିବା ବା ଭଡ଼ାରେ ସେବା ନେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାଲିମ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି।
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲିପି ଦାଶ କୁହନ୍ତି ‘‘ଶ୍ରମ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଡ୍ରୋନ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଷକୁ ସହଜ ଓ ଦକ୍ଷ କରୁଛି। ମହିଳା ଏହାକୁ ଆପଣାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ’’।
କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କୁହନ୍ତି ‘‘ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନ ନୂଆ ନୁହେଁ। ବୁଣିବା ଠାରୁ ରୋଇବା, ଫସଲ ଯତ୍ନ ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଚାଷର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ହେଲେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପରିଚାଳନା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ସେବା ଓ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରି ବଢ଼ିବା ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଚାଷୀ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଓ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ’’।
ଶ୍ରମିକ ସଙ୍କଟ କୃଷି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ। ଜଣେ କୁମୁଦିନୀଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ କୃଷିରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କୁମୁଦିନୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ରିମୋଟ କେବଳ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଉ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ଦେଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୃହିଣୀରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ; ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁନା ଝିଅ ଦେବସ୍ମିତା: ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ବନିଗଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର