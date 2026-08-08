ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ପୁରୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଧୋଇବା ସମୟରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 8, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 8:47 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଘଟଣ । ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଖୋରଧା ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବିତ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମ୍ବିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧୋଇଥିବାବେଳେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୁରୀରେ ଥିବା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ନେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହୁନାହାନ୍ତି । କେବଳ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସେଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଶ୍ରାଦ୍ଧଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା । ଆମ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସତ୍ୟଭାମାପୁରର ସମ୍ବିତ ପ୍ରଧାନ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କାଠ ସଙ୍କଟ ! ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି, ବନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପବିତ୍ର ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ