ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ ଖୋରଧାରେ ୨୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
Cyclone Akvan Preparations: ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ସହ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ତଳିଆ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ:ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
Published : November 20, 2026 at 4:02 PM IST
ଖୋରଧା: ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ନେଇ ତତ୍ପର ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ସହ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ତଳିଆ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ସହ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା:
ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (DEOC)ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୨୫ ହଜାର ୧୫୩ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୧୯ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୭୫ଟି ମାଗଣା ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୫୬.୮୭ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୧୫.୮୧୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ଓ ୨୧ ହଜାର ୯୧୧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୨ ହଜାର ୩୮୩ଟି ପଲିଥିନ ରୋଲ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ।
@CMO_Odisha @SRC_Odisha @osdmaodisha @rdmodisha @HFWOdisha @IPR_Odisha https://t.co/k6BTKS5Xnk— District Magistrate Khordha (@DMKhordha) November 20, 2026
ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ଥିବା ୧୫୦ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୫ ଜଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋରଧା ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ୩ଟି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବଡିଭିଜନରେ ୭ଟି OFDC ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଖୋରଧା ସବଡିଭିଜନରେ ୮ଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବଡିଭିଜନରେ ୧୦ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ NDRF କିମ୍ବା ODRAF ଟିମ ମୁତୟନ ନଥିବା ବେଳେ ୨ଟି ODRAF ଟିମ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡେପୁଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ୨୪.୨୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପବନର ବେଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ ବେଳେ ମାନବିକତାର ମହାନ ଉଦାହରଣ: ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଆଶା ଦିଦି
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଅଶାନ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା