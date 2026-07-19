ETV Bharat / state

ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ... ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଯେଉଁଠି ଦେଶ ପାଇଁ ଗଢା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ

ଜନବସତିଠାରୁ 5 କିମି ଦୂର, ସବୁଜିମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଚାଷଜମି ପରିବେଷ୍ଟିତ  ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଗୁରୁକୁଳ ପରି ଲାଗିବ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

khordha dayananda adarsha gurukul
ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ..ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ସକାଳ ହେଲେ ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ପରିବେଶକୁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର କରିଦିଏ । ହୋମଯଜ୍ଞର ବାସ୍ନାରେ ଆକାଶରୁ ମାଟି ମହକି ଯାଏ । ଯିବାଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦ ଓ ମହକ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞଶାଳାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଚି କରିଥାଏ । ହେଲେ ଏ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର ।

ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15କିମି ଦୂରରେ ଗଲେ ପଡେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଜନବସତିଠାରୁ 5 କିମି ଦୂର, ସବୁଜିମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଚାଷଜମି ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଗୁରୁକୁଳ ପରି ଲାଗିବ । ଯାଗଯଜ୍ଞ, ହୋମ, ମନ୍ତ୍ର, ବେଦଧ୍ୱନି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟତ୍ମିକ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଇଂରାଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସିବିଏସଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଠପଢା ହୋଇଥାଏ।

ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ... ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଯେଉଁଠି ଦେଶ ପାଇଁ ଗଢା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ (Etv Bharat)

ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଦୟାନନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳ
ଶିକ୍ଷାକୁ ଦାନ କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ । ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହୋଇ ପଡିଛି ଯେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଗଢିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ତିଆରି କରୁଛି । ହେଲେ ଏହି ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ଏପରି ପରିବେଶ ଆଉ ମାନସିକତାଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଗଢି ତୋଳିବା । ସମାଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ଉପହାର ଦେବାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ।

khordha dayananda adarsha gurukul
ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ..ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢା (Etv Bharat)

ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସର ସେହି ମହାନ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିଚ୍ଛଳଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ।

ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା, ହୋମ ଯଜ୍ଞରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢା

khordha dayananda adarsha gurukul
ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ..ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢା (Etv Bharat)

ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁଠି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ବ୍ୟାଗର ବୋଝ ବଢ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ଦୟାନନ୍ଦ ଗୁରୁକୁଳର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ ସକାଳୁ ପବିତ୍ର ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଛି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ ନକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ।’


ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ଆଦାୟ ହୁଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଫି

khordha dayananda adarsha gurukul
ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ..ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢା (Etv Bharat)

ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଅଭିଭାବକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାହା କେବଳ ଏହିପରି ପୁରାତନ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ, ରି-ଆଡ଼ମିସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫି ନାହିଁ । ଅଛି କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ମାସିକ ଦକ୍ଷିଣା । ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

khordha dayananda adarsha gurukul
ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ..ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢା (Etv Bharat)


ଏଠିକାର ପରିବେଶ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ସଂସ୍କାର, ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ସହ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲାଗି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ । ସର୍ବୋପରି ଏଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ।


ଜଣେ ଭଲ ନାଗରିକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, ‘ଦୟାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ବୈଦିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ କରାଇବା । ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କିପରି ଭଲ ମଣିଷ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବୁ ସେ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛି । ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁ। ଏମିତି କିଛି ସହାୟତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚଲାଇ ଆସୁଛୁ ।’

ଗୁରୁକୁଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର ଜଗଦୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ କହନ୍ତି, ‘ 2020 ମସିହାରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2022 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରୁ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଚାଲୁଛି । ପିଲାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଦାୟ ହୁଏ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣେ ସୁଚରିତ୍ର, ଭଲ ନାଗରିକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।’


ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଶାଳାରେ ଗୋସେବା କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର

ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏକ ଗୋଶାଳା ରହିଛି । ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8ଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି । ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବାହାରେ ସେଥିରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଦି ହୁଏ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମଏ କରୁଥିବା ଯୁବକ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏଠାରେ ଗୋସେବା କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏର ନିଆରା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଏଠାରେ ଥିବା ଗୋଶାଳାରେ ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରେ । ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି ସେବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ । ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଅନ୍ୟଟି ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା । ଏହି ସେବା ଯାହା ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ।’


ଅଭିଭାବକ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉଳ କହନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ପଠା ପଢା ବହୁତ ଭଲ । ଜଣେ ପିଲାର ପାଠପଢା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଭଲ ମଣିଷ ଟିଏ ଗଢି ତୋଳିବା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଠାରେ ପଢାଉଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର; ଆଗେଇ ଆସିଲା 'ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ', ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମାଗଣା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନାଇଲେ ବାପା; ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କୃଷକ ପରିବାର

TAGGED:

GURUKULA SCHOOL
VEDIC VALUE
DAYANANDA ADARSHA GURUKUL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.