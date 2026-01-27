ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନକୁ ଆସିଲେନି ବିଡିଓ, ଥାନାରେ ଏତଲା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ସମାରୋହକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜେ ଆସିଲେନି ବିଡିଓ । ହୋଇ ପାରିଲାନି ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡ ।
Published : January 27, 2026 at 10:34 AM IST
BOLAGARH BDO CONTROVERSY ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହକୁ ନ ଆସିବାରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯୋଗ । ଗତକାଲି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମଳିଥିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ । ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିବା ବିଡିଓ ସୁମନ ସୁଧା କୁଣ୍ଡୁ ନିଜେ ଆସିନଥିଲେ।
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ସମାରୋହକୁ ଆସିଲେନି ବିଡିଓ:
ଗତ ୨୧ ତାରିଖରେ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ସୁମନ ସୁଧା କୁଣ୍ଡୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ବାମନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ପାଳନ କରାଯିବା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପତ୍ର ନମ୍ବର ୨୯୧ରେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଚିଠି ନମ୍ବର ୨୯୦ରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା:
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଧାରରେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ଯକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଡିଓ ସୁମନ ସୁଧା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ।
କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କଲେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ:
ବିଡିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ମାଟି ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମାଟି । ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲଗଡ଼ । ଏହି ମାଟି ପ୍ରତି ଘୋର ଅପମାନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।" ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ କୁଠାରଘାତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ।
ସମାଜସେବୀ ବୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ବୋଲଗଡ଼ରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପରେଡ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଆସୁଛି । ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଡିଓଙ୍କ ମନମାନୀ ଯୋଗୁଁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ।"
"ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପରେଡକୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲା ? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ" ବୋଲି ସମାଜସେବୀ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ ସୁମନ ସୁଧା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରିନାହିଁ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା