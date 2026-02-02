ବୋଲଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ବିଡ଼ିଓ ସୁମନ ସୁଧା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଶାସନର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ବୋଲଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଡ଼ିଓ ସୁମନ ସୁଧା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଶାସନର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି । ସେପଟେ ଯଦି ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ।
ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ:
ପିସି ନଦେଲେ ବ୍ଲକରେ ହେଉନି କାମ, ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସହଯୋଗ । ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି 14 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ ଅଧକ୍ଷାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ । ଏପରିକି ଗତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ସହ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଅସହଯୋଗ କରି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାୟ 36 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । 14 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା:
ଏନେଇ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୁଲାସ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ବ୍ଲକରେ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛନ୍ତି । ବିଡ଼ିଓ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି । ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଗାଡିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏକ ସାମୁହିକ ପରେଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଡ଼ିଓ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସହଯୋଗ କରିଲେ ନାହିଁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କୁଠାରଘାତ ହେଲା । ସେହିଭଳି ସମିତିର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକରେ 11ପ୍ରତିଶତ ପିସି ଆଦାୟ ହେଉଛି । ଫଳରେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ।ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସରପଞ୍ଚ:
ମାଣିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁନନ୍ଦା ବରାଳ କହିଛନ୍ତି,"ବିଡ଼ିଓ ବ୍ଲକରେ ମନମାନି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ । ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବୋଲଗଡ଼ବାସୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆମ ସମ୍ମାନକୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି । ପିସି କାରବାର ପାଇଁ ବିକାଶ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେବା କଥା ତାହା ଅଟକି ଯାଉଛି । ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ସାମୁହିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ । "
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପାଇଛୁ । ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇବ ।"
