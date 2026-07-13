ETV Bharat / state

26 ବର୍ଷ ଧରି କାଳିଆ ସେବାରେ ଖୋରଧା ଭୋଇ ପରିବାର, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଲଗାନ୍ତି ସୋଲ ଫୁଲ

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ସୋଲ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୁରୀରେ ରଥକାମ ଆରମ୍ଭଦିନଠାରୁ ଖୋରଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଭୋଇ ପରିବାର ସୋଲରୁ କଦମ୍ବ ଏବଂ ସେବତୀ ଫୁଲ ତିଆରି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Sola phula send from khordha for rath yatra
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖୋରଧାରୁ ପୁରୀ ଯାଏ ସୋଲ ଫୁଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Khordha Gurujanga Sola Phula , ଖୋରଧା: ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ଧରି ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବାହାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ପଥ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରଥ ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର । ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସୋଲ ଫୁଲ ସାଜସଜା । ତିନି ରଥରେ ଲାଗିବ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇ ସାହିର ସୋଲ ଫୁଲ । ଖୋରଧାର ରାଉତପଡ଼ାରୁ ତିନି ଠାକରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଗଲା ଭଳି ତିନି ରଥକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲରେ ତିଆରି କଦମ୍ବ ଓ ସେବତୀ ଫୁଲ ପଠାଇଥାଏ ଭୋଇ ପରିବାର ।

26 ବର୍ଷ ଧରି ନିଃସ୍ବାର୍ଥ ସେବା:

2004 ମସିହାରୁ ତିନି ରଥରେ ସୋଲ ଫୁଲ ଲାଗି କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ଏହି ଗାଁର ରାଜ କିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସୋଲ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ କିଶୋର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସୋଲ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

26 ବର୍ଷ ଧରି ରଥ ସେବା, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖୋରଧାରୁ ଯାଏ ସୋଲ ଫୁଲ (ETV Bharat Odisha)

କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସୋଲ ?

ସୋଲ ଫୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସୋଲ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗି ପଡନ଼୍ତି ରାଜ କିଶୋର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର । ନିମାପଡ଼ା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର, ପିପିଲି, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସୋଲ । ତାକୁ ଖରା କାକରରେ ଶୁଖାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ସାଇତି ରଖାଯାଏ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥକାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ, ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର ଛୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ପୂଜା କରି ସୋଲରୁ କଦମ୍ବ ଏବଂ ସେବତୀ ଫୁଲ ଗଢ଼ିବା ଅନୁକୂଳ କରିଥାଆନ୍ତି ।

Sola phula preparation
ସୋଲ ଫୁଲ ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର (ETV Bharat Odisha)

ରାଜକିଶୋର ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚଉଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ସୋଲ ଫୁଲ ସଜାଉଥିଲେ । ଆମେ 1999 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ରଥ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ । ସେବେଠୁ ରଥକୁ ସୋଲ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ । 2000 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ରଥକୁ ସୋଲଫୁଲରେ ସଜାଇଥିଲୁ । 2004 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରୁ ସୋଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ 30 ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ। ’’

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ସାରା ପରିବାର ନୀତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଅନୁପାଳନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରି ସୋଲରେ କଦମ୍ବ ଏବଂ ସେବତୀ ଫୁଲ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି । ତାହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୁମୁକି ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ତିଆରି ଚାଲିଥାଏ । ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ରାଜ କିଶୋର ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀର କିଶୋର ନିଜେ ଫୁଲ ନେଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମର୍ପି ଦେବା ପରେ ରଥରେ ନିଶୁଣି ଲଗାଇ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ।

ପରିବାରର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଘରର ବୋହୂ କବିତା ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରହି ସୋଲ ଫୁଲ କାମ କରିଥାଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି । ’’

Sola phula preparation
ସୋଲ ଫୁଲ ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର (ETV Bharat Odisha)

ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ସୋଲ ଫୁଲରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ପୂରା ପରିବାର । ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାରିଶ୍ରମିକ ରୂପେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ ।

ବୀରକିଶୋର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି । ବିଶେଷକରି ଆମେ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚରେ ରଥରେ ଲଗାଇ ଥାଉ। ’’

‘‘ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ପରେ ଆମେ ସେବତୀ ଓ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ତିନି ରଥରେ ସଜାଇଥାଉ ’’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୋଲ ଫୁଲ କାରିଗର ଅନନ୍ତ ନାୟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ମନା, ଅଣସେବାୟତ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍

ଅନବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ: ମାମୁ ଘର ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା ଅଣସର ଭାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

RATH YATRA 2026
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ସୋଲ ଫୁଲ
KHORDHA BHOI FAMILY
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସୋଲ ଫୁଲ
KHORDHA SOLA PHULA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.