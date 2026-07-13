26 ବର୍ଷ ଧରି କାଳିଆ ସେବାରେ ଖୋରଧା ଭୋଇ ପରିବାର, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଲଗାନ୍ତି ସୋଲ ଫୁଲ
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ସୋଲ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୁରୀରେ ରଥକାମ ଆରମ୍ଭଦିନଠାରୁ ଖୋରଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଭୋଇ ପରିବାର ସୋଲରୁ କଦମ୍ବ ଏବଂ ସେବତୀ ଫୁଲ ତିଆରି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : July 13, 2026 at 2:57 PM IST
Khordha Gurujanga Sola Phula , ଖୋରଧା: ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ଧରି ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବାହାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ପଥ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରଥ ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର । ଦିବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସୋଲ ଫୁଲ ସାଜସଜା । ତିନି ରଥରେ ଲାଗିବ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇ ସାହିର ସୋଲ ଫୁଲ । ଖୋରଧାର ରାଉତପଡ଼ାରୁ ତିନି ଠାକରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଗଲା ଭଳି ତିନି ରଥକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲରେ ତିଆରି କଦମ୍ବ ଓ ସେବତୀ ଫୁଲ ପଠାଇଥାଏ ଭୋଇ ପରିବାର ।
26 ବର୍ଷ ଧରି ନିଃସ୍ବାର୍ଥ ସେବା:
2004 ମସିହାରୁ ତିନି ରଥରେ ସୋଲ ଫୁଲ ଲାଗି କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ଏହି ଗାଁର ରାଜ କିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସୋଲ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ କିଶୋର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସୋଲ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସୋଲ ?
ସୋଲ ଫୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସୋଲ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗି ପଡନ଼୍ତି ରାଜ କିଶୋର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର । ନିମାପଡ଼ା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କାକଟପୁର, ପିପିଲି, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସୋଲ । ତାକୁ ଖରା କାକରରେ ଶୁଖାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ସାଇତି ରଖାଯାଏ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥକାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ, ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର ଛୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ପୂଜା କରି ସୋଲରୁ କଦମ୍ବ ଏବଂ ସେବତୀ ଫୁଲ ଗଢ଼ିବା ଅନୁକୂଳ କରିଥାଆନ୍ତି ।
ରାଜକିଶୋର ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚଉଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ସୋଲ ଫୁଲ ସଜାଉଥିଲେ । ଆମେ 1999 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ରଥ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ । ସେବେଠୁ ରଥକୁ ସୋଲ ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ । 2000 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ରଥକୁ ସୋଲଫୁଲରେ ସଜାଇଥିଲୁ । 2004 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରୁ ସୋଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ 30 ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ। ’’
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ସାରା ପରିବାର ନୀତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଅନୁପାଳନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରି ସୋଲରେ କଦମ୍ବ ଏବଂ ସେବତୀ ଫୁଲ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି । ତାହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୁମୁକି ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ତିଆରି ଚାଲିଥାଏ । ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ରାଜ କିଶୋର ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀର କିଶୋର ନିଜେ ଫୁଲ ନେଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମର୍ପି ଦେବା ପରେ ରଥରେ ନିଶୁଣି ଲଗାଇ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ।
ପରିବାରର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଘରର ବୋହୂ କବିତା ନାୟକ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରହି ସୋଲ ଫୁଲ କାମ କରିଥାଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି । ’’
ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ସୋଲ ଫୁଲରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ପୂରା ପରିବାର । ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାରିଶ୍ରମିକ ରୂପେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ ।
ବୀରକିଶୋର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି । ବିଶେଷକରି ଆମେ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚରେ ରଥରେ ଲଗାଇ ଥାଉ। ’’
‘‘ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ପରେ ଆମେ ସେବତୀ ଓ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ତିନି ରଥରେ ସଜାଇଥାଉ ’’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୋଲ ଫୁଲ କାରିଗର ଅନନ୍ତ ନାୟକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ମନା, ଅଣସେବାୟତ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ହେବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍