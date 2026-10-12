ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆରେ ତାତିଲେ ମହିଳା: ବିରୋଧ କଲେ ମିଳୁଛି ମାଡ଼ !
ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ମହିଳା । ପୋଲିସର ଦ୍ବାରସ୍ଥ । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 12, 2026 at 1:58 PM IST
ଖୋରଧା: ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧା ଓ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ । ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଓଗାଳପୁର, କୋଚିଆଖାଲ ଓ ଛିଆମ ଗାଁରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମହିଳାମାନେ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ମଦ୍ୟପାନ କରି କିଛି ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ଶାନ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ।
‘ବିରୋଧ କଲେ ମାଡ’
ମଦ କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ବେଗୁନିଆରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ମଦ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କାରବାର କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ।
ବିରୋଧ କଲେ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ସେପଟେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଗାଳପୁର ଗ୍ରାମର ସୁମନ୍ତ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ମଦ କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋ ନାମରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।’
ସେହିପରି ଛିଆମ ଗ୍ରାମର ଗୁନା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ବିକ୍ରି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମାରପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକି ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ।’
ପୋଲିସର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ଗାଁଲୋକେ:
ସେହିପରି ମଦ ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗାଁରେ ମଦ ବେପାର କାରଣରୁ ଝଗଡା ହେଉଛି ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ।’
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, 4 ଗିରଫ
ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମର ଚଢ଼ଉ; ୭ ଗିରଫ, ଥାର୍ ସମେତ ୭ ଗାଡ଼ି ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା