ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ: 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦେଶୀ ବାଣ, 4 ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଜବତ
ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାଣର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ବାଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ୪ଟି ପିକଅପ୍ ଗାଡିରୁ ୧୦୦ ବସ୍ତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଣ ସହିତ 4 ଗିରଫ।
Published : October 27, 2026 at 10:48 AM IST
ଖୋରଧା: ଆଠଗଡ ତିଗିରିଆରୁ ନୟାଗଡ଼କୁ ଦେଶୀ ବାଣ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ୪ଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଜବତ କରିଛି । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଣିବନ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଛକ ଓ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକରୁ ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଦୀପାବଳିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାଣର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ବାଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ।
ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ତନଖି କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ସହ ଗାଡି ଜବତ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ବାଣ ବୋଝେଇ ଗାଡି ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା । ଅଟକ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ବାଣ ନୟାଗଡ଼ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ହାତ ତିଆରି ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଜାରି ରହିବ ଚଢାଉ:
ପୋଲିସ ଥାନା କେସ ନମ୍ବର ୪୭୨/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଟିଗିରିଆ ଥାନାର ବେନ୍ତଳା ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ନାୟକ( ୩୮) ଏବଂ ବେଣ୍ଡାନେମା ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ ବେହେରାକୁ ଅଦାଲତ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଥାନା କେସ ନମ୍ବର ୪୭୩/୨୬ରେ ଆଠଗଡ଼ ଛେରେଇପାଟଣା ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା (୪୦) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କି ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗ୍ରାମର ବାସୁଦେବ ନାୟକ (୨୫)କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଜବତ ବାଣ ଗୁଡିକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏନେଇ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବେଆଇନ ବାଣ କାରବାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ଚଢାଉ କରାଯିବ ।
ବାଣ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡି ୪ ଗିରଫ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୪ଟି ପିକଅପ୍ ଗାଡିରୁ ୧୦୦ ବସ୍ତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶୀ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ କାଗଜ ବମ୍ ରହିଥିଲା । ଦୀପାବଳିରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲା । ସହରର ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ବାଣ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡିଗୁଡିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ୪ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ।
ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ କୋଦବେରଣୀ ଟିକାତାଳ ରାସ୍ତାରେ ଧରପଗଡ଼ କରିଥିଲା । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୪ଟା ବେଳେ ମାଣିବନ୍ଧ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଛକଠାରୁ ଓଡି୦୨ଡିଏଚ ୨୧୦୭, ଓଡି୦୫ଏବି ୩୮୬୪ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନକୁ ଅଟକାଇ ତନଖି ବେଳେ ବେଆଇନ ବାଣ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ବାଣବୋଝେଇ ଗାଡିସହ ଚାଳକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସମୟରେ ମାଣିବନ୍ଧ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକଠାରେ ଓଡି ୦୫ବିଏକ୍ସ ୦୫୩୨ ଏବଂ ଓଡି ୦୨ ଡିକେ ୫୬୨୮ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ବାଣ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବର୍ଷବର୍ଷର ଅବହେଳା ନେଲା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ: ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ
ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆରେ ତାତିଲେ ମହିଳା: ବିରୋଧ କଲେ ମିଳୁଛି ମାଡ଼ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା