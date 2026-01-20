ETV Bharat / state

ଶୌଚ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ ବାସୁଦେବ, ବୁଲେଟରେ ଆସି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଦଲକ-ସାମନ୍ତରାୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଟଳିଲେ ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହ ।

ବେଗୁନିଆ ଗୁଳିମାଡ଼
Begunia Firing (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 10:52 AM IST

1 Min Read
BEGUNIA FIRING, ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିମାଡ଼ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଦଲକ-ସାମନ୍ତରାୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା ଓରଫ ଟୁଟୁ। ଗୁଳିମାଡ଼ର କାରଣ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ବାସୁଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଲିଳା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ 34/2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ ଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି । ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର (ଜାନୁଆରୀ 19) ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ମୃତକ ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା ଶୌଚ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗ ବୁଲେଟରେ (OD 33AO 9986 ) ଆସି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା ।

ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବୁଲେଟକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ପରେ ଲୋକେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଦଲକ-ସାମନ୍ତରାୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଟଳିଲେ ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା । (ETV Bharat Odisha)

ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଓ ପଡ଼ିଥିବା ଖୋକାକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

