ଶୌଚ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ ବାସୁଦେବ, ବୁଲେଟରେ ଆସି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଦଲକ-ସାମନ୍ତରାୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଟଳିଲେ ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହ ।
Published : January 20, 2026 at 10:52 AM IST
BEGUNIA FIRING, ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିମାଡ଼ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଦଲକ-ସାମନ୍ତରାୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା ଓରଫ ଟୁଟୁ। ଗୁଳିମାଡ଼ର କାରଣ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବାସୁଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଲିଳା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ 34/2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ ଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି । ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର (ଜାନୁଆରୀ 19) ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ମୃତକ ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା ଶୌଚ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ । ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗ ବୁଲେଟରେ (OD 33AO 9986 ) ଆସି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା ।
ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବୁଲେଟକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ପରେ ଲୋକେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ବେଗୁନିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଓ ପଡ଼ିଥିବା ଖୋକାକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 40ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗୋ-ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ଧରଣର ରେଡ: 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢାଉ, 50 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ, 10 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଟଳି ପଡିଲେ ପୂଜକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା