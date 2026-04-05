ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବିତୁଛି 3 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ, ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା
ପରିବାରର 3 ଜଣ ସଦସ୍ଯ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : April 5, 2026 at 8:02 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ମିଳୁନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଭାଇ ଓ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରୁହ ବ୍ୟାପାର । ହେଲେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଦୁଃଖକଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ନିବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କୁହନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ କୈଳାସ ପାଣି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରୁ ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ମିଳୁନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କୁଶପଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ କୈଳାସ ପାଣି (57) ତାଙ୍କ ଭାଇ କପିଳାସ ପାଣି (53) ଓ ଭଉଣୀ କୁମୁଦିନୀ ପାଣି (50)ଙ୍କ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । 3 ଜଣ ସଦସ୍ଯ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରରେ ଉଭୟ 2 ଭାଇଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଫଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ୩୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି ।
ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି:
କୈଳାସ ପାଣି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ସାନ ଭାଇ କପିଳାସ ପାଣି ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ସେଥିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । ସେଥିରେ ଏହି ପରିବାର କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସାଧିକ ହେତୁ ଏସବୁ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ସରକାରୀ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲଟି କୈଳାସ ପାଣିଙ୍କ ସର୍ବସ୍ବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟି ତାଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି । ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଏହି ପରିବାର ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କେବେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନାହାଁନ୍ତି ।
ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ବେ ଫଳାଫଳ ଶୁନ:
ଏହି ପରିବାରର 3 ସଦସ୍ୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅସାମନତା ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ନେଇ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ସଠିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଠାରୁ ନେଇ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ଯ ଶିବିରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇପଡିଲେଣି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ କେବଳ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ।
ସହାୟତା ନିବେଦନ କଲେ ବଡ଼ ଭାଇ:
ବଡ଼ ଭାଇ କୈଳାସ ପାଣି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପରିବାର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି । ମୁଁ ଗାଡିରେ ରହି ଯାତାୟାତ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଆମକୁ 60 କିମ୍ବା 70 ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛୁ ।" ଏଥିପାଇଁ ସେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀ କୁମୁଦିନୀ ପାଣି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛୁ । ଆମେ କେହି ଚାଲି ପାରୁନାହୁଁ । ଆମକୁ ସରକାର ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ସହାୟତା ସହ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"
ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ ମାଇଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କରି ମିଛ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି । ପରିବାରର 3 ଜଣ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚି ପାଲଟିଛି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ CDMOଙ୍କୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇ ଏହି ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ସଠିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବେଗୁନିଆ ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ସେ ଏକ ବ୍ଯାଟେରୀ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଥିବା ଅସମାନତା ପାଇଁ ଆମେ CDMOଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ ଘରକୁ ଆସି ସଠିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା