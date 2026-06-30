ETV Bharat / state

ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମାଆ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ବାଘୁଆପଦର ସାହିର ତୋଫାନ ନାୟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ମରାଯିବା ପରେ ହସପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

MAN ALLEGEDLY BEATEN TO DEATH IN BANAPUR
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Khordha Youth Beaten To Death Case, ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଖଣତ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ତୋଫାନ ନାୟକ (32)ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍‌ପି ପରମାର ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ବାଣପୁର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ ସେଣ୍ଟର (CHC) ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋଫାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ବୟାନ, ଥାନାରୁ ଛଡ଼ାଯିବା ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୋଫାନଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ CCTV ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଗତ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ବାଣପୁର ଥାନା ଖଣତ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶେଷଦେବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଗାଁ ଲୋକ, ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପରେ 112 ରୁ ସୂଚନା ପାଇ ବାଣପୁର ଥାନା ପୋଲିସ, ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଯୁବକ ବାଣପୁର ଥାନା ଭୀମପୁର ଗାଁ ବାଘୁଆ ପଦର ସାହିର ଭିକାରୀ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତୋଫାନ ନାୟକ (32)ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ତୋଫାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ।

ମୃତ ତୋଫାନଙ୍କ ମାଆ ସଚଳା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ (28 ଜୁନ) ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିବା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା । " ପରିବାର ଲୋକ ତୋଫାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ଜୁନ 29) ସକାଳ 6 ଟା ସମୟରେ ବାଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତୋଫାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତୋଫାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଗତକାଲି (ଜୁନ 29) ସକାଳ 10ଟା 25 ମିନିଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ନାୟକ ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ତୋଫାନଙ୍କ ମାଆ ସଚଳା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଖଣତ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁଅ ମତେ କହିଥିଲା । ରାତିସାରା ମୋ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା । ସକାଳୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, ସେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିଥିଲା । ଆମେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲୁ । " ଅତ୍ୟଧିକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବାରୁ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା" ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତୋଫାନଙ୍କ ମାଆ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲୁଗାଁ SDPO ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ମୃତକଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୨୦ତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସୁବାସ ଭୋଇ ଗିରଫ୍

ରାଜଧାନୀରେ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ; ବାପା-ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୁହାରଡରେ ପିଟି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

TAGGED:

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁର ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ
KHORDHA YOUTH BEATEN TO DEATH
KHORDHA BANPUR MOB ATTACK
ODISHA CRIME NEWS
KHORDHA BANAPUR YOUTH DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.