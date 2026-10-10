ଜୀବନ ନେଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା ! ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ନାବାଳକ ମୃତ
ଗତବର୍ଷ ରିଙ୍କୁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ତଳେ ଶୋଇ ଏକ ବିପଦଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 10, 2026 at 3:35 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣି ନିକଟସ୍ଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣକ ହେଲେ ବାଉଁଶୁଣି ନିକଟ ଟାଲୁପାଲି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ମହାନନ୍ଦିଆଙ୍କ ପୁଅ ରିଙ୍କୁ ମହାନନ୍ଦିଆ (ରିଙ୍କୁ) । ସେ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ଟ୍ରେନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବିପଦଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ କରିଥିଲେ ମୃତ ନାବାଳକ-
ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତବର୍ଷ ରିଙ୍କୁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ ତଳେ ଶୋଇ ଏକ ବିପଦଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଆରପି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ଏଭଳି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ବୁଝାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାମ ଆଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ..
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରେନର ଧକ୍କାରେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ବାଉଁଶୁଣି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଆଜି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବାଉଁଶୁଣି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରେଳ ଲାଇନ ପାର୍ ହେଉଥିଲେ: 5 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 4 ମୃତ
ଗତମାସ 23 ତାରିଖରେ ରେଳ ଧାରଣା ପାର୍ ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ଫଳରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ୍କାଲି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରବିଭଲସା ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
5 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରେନ, 4 ମୃତ:
ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଧକ୍କାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବିଶାଖ ରାଓ, ଦିଲୀପ କୁମାର, ଶିବା ଓ ଶରତ । ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସଲମନ ରଜୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତାହତମାନେ ଟେକ୍କାଲି ନିକଟସ୍ଥ ଡାମାରା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେମାନେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର