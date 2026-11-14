ETV Bharat / state

ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ମୋଟର ଓ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ବୋଇତ, 5ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦର

ବାପା-ପୁଅ ଦୁହେଁ, 10ରୁ 15 ପ୍ରକାର ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋରଧା ଓ ସୁନାଖଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

boita
ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2026 at 9:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ବୟସ ୬୦ ପାର । ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ । କିନ୍ତୁ ନିଜର କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାରେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କଠାରୁ କମ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ନିଆରା ବୋଇତ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବୋଇତ କେବଳ ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହାଇଟେକ ବୋଇତ ।

ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା (ETV Bharat Odisha)

ବୋଇତରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି-

ସୋଲ ଓ କାଗଜ ପଟାରେ ତିଆରି ଏହି ବୋଇତରେ ଲାଗିଛି ଛୋଟ ମୋଟର, ରଙ୍ଗିନ ଲାଇଟ୍ ଓ ସୁଇଚ । ସୋଲକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇବା ସହ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜି ବୋଇତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ।

ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ବୋଇତ-

ଏହି ନିଆରା କାରିଗରୀରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପପୁନ । ବାପା-ପୁଅ ମିଶି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନର ବୋଇତ । ୫ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ବୋଇତ ତିଆରି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋରଧା ଓ ସୁନାଖଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।

boita
ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସହ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ-

ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସହ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ବୋଇତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି । ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ।

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଏହି କଳା କେବଳ ବୋଇତ ତିଆରିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ।

boita
ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ବୋଇତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେବ ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଗ୍ରହକଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ସୁନାଖଳା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ସହଜ ହେଉଛି । ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ପ୍ରକାର ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ବୋଇତ, ଜାହାଜ, ଘର ଡ଼ଙ୍ଗା, ସାଧା ଡ଼ଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଉଣା ମିଳୁନି ।"

boita
ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ବୋଇତ ତିଆରି ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ସେହିଭଳି ପ୍ରଫୁଲଙ୍କ ପୁଅ ପପୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପା ଡ଼ଙ୍ଗା ତିଆରି କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ । ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟର ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଲୋକମାନେ ଏହି ଡ଼ଙ୍ଗା କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅନୁସାରେ ପଇସା ମିଳୁନି ।

boita
ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ବୋଇତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା; ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

KHORDHA DISTRICT NEWS
KARTIKA PURNIMA 2026
ଉତ୍କଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.