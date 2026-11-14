ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ମୋଟର ଓ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ବୋଇତ, 5ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦର
ବାପା-ପୁଅ ଦୁହେଁ, 10ରୁ 15 ପ୍ରକାର ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋରଧା ଓ ସୁନାଖଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 14, 2026 at 9:44 PM IST
ଖୋରଧା: ବୟସ ୬୦ ପାର । ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ । କିନ୍ତୁ ନିଜର କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାରେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କଠାରୁ କମ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ନିଆରା ବୋଇତ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବୋଇତ କେବଳ ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହାଇଟେକ ବୋଇତ ।
ବୋଇତରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି-
ସୋଲ ଓ କାଗଜ ପଟାରେ ତିଆରି ଏହି ବୋଇତରେ ଲାଗିଛି ଛୋଟ ମୋଟର, ରଙ୍ଗିନ ଲାଇଟ୍ ଓ ସୁଇଚ । ସୋଲକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇବା ସହ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜି ବୋଇତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ।
ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ବୋଇତ-
ଏହି ନିଆରା କାରିଗରୀରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପପୁନ । ବାପା-ପୁଅ ମିଶି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନର ବୋଇତ । ୫ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ବୋଇତ ତିଆରି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋରଧା ଓ ସୁନାଖଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।
ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସହ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ-
ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସହ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ବୋଇତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି । ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ।
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଏହି କଳା କେବଳ ବୋଇତ ତିଆରିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେବ ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଗ୍ରହକଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ସୁନାଖଳା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ସହଜ ହେଉଛି । ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ପ୍ରକାର ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ବୋଇତ, ଜାହାଜ, ଘର ଡ଼ଙ୍ଗା, ସାଧା ଡ଼ଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଉଣା ମିଳୁନି ।"
ସେହିଭଳି ପ୍ରଫୁଲଙ୍କ ପୁଅ ପପୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପା ଡ଼ଙ୍ଗା ତିଆରି କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ । ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟର ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଲୋକମାନେ ଏହି ଡ଼ଙ୍ଗା କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅନୁସାରେ ପଇସା ମିଳୁନି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା; ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା