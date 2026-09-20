ETV Bharat / state

ଖୋରଧାରେ ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମୃତ

୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଟ୍ରଲରକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

accident
ଖୋରଧାରେ ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2026 at 9:29 AM IST

|

Updated : September 20, 2026 at 9:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଭୋର ସମୟରେ ଖୋରଧା ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋଟାପଡ଼ା ଛକ ନିକଟ ରେଳବାଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏକ ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଏକ ଟ୍ରଲରକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଟ୍ରକରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ:

ଖୋରଧା SDPO ପଙ୍କଜ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋରଧା ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରଲରର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ।କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଟ୍ରଲରର ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଟ୍ରକଟିର ସମ୍ମୁଖଭାଗ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖବର ପାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମୃତଦେହ ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି । ମୃତକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

Khordha Accident Truck hit Trailer 2 died
ଖୋରଧାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ୍‌ର ନମ୍ବର KA 35 C 4577 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରଲରଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

SDPO ପଙ୍କଜ କୁମାର ମାଝୀ, "ଆଜି ଭୋର 3ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଲିପାରିନାହିଁ ।ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତୋଟାପଡ଼ା ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ ଓ ଟ୍ରଲର ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ସର୍ଭିସ ରୋଡ ମଝିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଉପରେ ପୋଲିସ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ୫ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ପହଁଚିବ ମୃତଦେହ

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

Last Updated : September 20, 2026 at 9:37 AM IST

TAGGED:

KHORDHA TRUCK HIT TRAILER
ଖୋରଧା ଦୁର୍ଘଟଣା
ତୋଟାପଡ଼ା ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣା
TOTAPADA ACCIDENT
KHORDHA ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.