ସରକାରୀ ଶିଶୁବାଟିକାରେ ନାଁ ଲେଖା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିବେଦନ
ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ । ଶିଶୁ ବାଲବାଟିକାରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନିବେଦନ । ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 24, 2026 at 12:13 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କିଭଳି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ସରକାରୀ ଶିଶୁବାଟିକାରେ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଖଡି ଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧ତାରିଖରୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ୩ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରବେଶିକା ଉତ୍ସବ ବା ଖଡି ଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ:
ଆସନ୍ତା ଏପିଲ ୨ ତାରିଖରୁ ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁହିକ ନାମଲେଖା ଖଡିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ୫ରୁ ୭ ଜଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶିଶୁ ବାଲ ବାଟିକାରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧଳାପଥରରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଲବାଟିକାରେ ପଢାଇବା ସହ ଖଡିଛୁଆଁ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଡା ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ:
ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟିହେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ବୁଝାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧଳାପଥର ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ଏପିଲ ୨ରୁ ୫ ସାମୁହିକ ନାମଲେଖା ପ୍ରକିୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭିଭାବକ ସଚେତନ ହେବେ ଓ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବେ, ସେ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ।"
ସେହିପରି ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ 5 ଜଣ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଆମେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା