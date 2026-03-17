ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ନିଆରା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଉପରେ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ, 80 ଫୁଟ ତଳେ ଗଡିବ ରେଳ
Published : March 17, 2026 at 6:33 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
ନୟାଗଡ଼: ପରିବେଶ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ରଙ୍ଗ ମାଟିଆରୁ ଟାକେରା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ବୃହତ୍ ଦୀର୍ଘତମ ଓପନ କଟିଂ ଏବଂ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ତଳେ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଉପରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ହାତୀ ଚଲାପଥ ରହିବ ।
ଓପନ କଟିଂ ରେଳପଥ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଡି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ମାଟି କାଟି ପ୍ରାୟ 80 ଫୁଟ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ରେଳପଥ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏହି 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 80 ଫୁଟ ମାଟି ଖନନ ହୋଇଛି । ଟନେଲରୁ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ମାଟି କାଟି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଓପନ କଟିଂ ରେଳପଥ ଏବଂ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଚଲାପଥ । 2026 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ:
ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଓଡିଶାର ବୃହତ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ ଏବଂ 3ଟି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ବ ବହନ କରୁଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି । ଆସାମର ବୋଲିବିଲ୍ ସେତୁ ପରେ ଏହା ଦେଶର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ ଟନେଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଓପନ କଟିଂ ବ୍ରିଜ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ତଥ୍ୟ:
ଭାୟାଡକ୍ଟ ଟନେଲ ଏବଂ ଓପନ କଟିଂ ରେଳପଥ ସହ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପଥ ନିର୍ମାଣ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିବାରୁ ଜୁନ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି । ଦୁର୍ଗା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସୁପରଭାଇଜର ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ
- ଓପନ କଟିଂ ବ୍ରିଜର ସ୍ଥାନ- ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଠାରୁ ଟାକେରା
- ଦୈର୍ଘ୍ୟ- 3 କିମି
- ହାତୀ ବ୍ରିଜର ଲମ୍ବ- 380 ମିଟର
- ବ୍ରିଜର ଉଚ୍ଚତା- 10 ମିଟର
- ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟା- 2
- ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମାଟିର ସ୍ତର- 4 ମିଟର
ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍:
ଦୁର୍ଗା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରମିକ ଡେଭିଡ କୁଞ୍ଜରୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ହାତୀଚଲା ରାସ୍ତା । ଏଠାରେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ରେଳପଥ ପାଇଁ ଏକ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଉପରେ ହାତୀଚଲା ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଓ ତଳେ 2ଟି ରେଳ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ ପଡିବ ।"
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହେବେ ଉପକୃତ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବସନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବହୁ ଦିନରୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ଆସୁଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରେଳପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିହାତି ଉପକୃତ ହେବେ ।"
'ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି'
ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶେଷ ହେଲେ ଦଶପଲ୍ଲାବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ ।" ସେହିପରି ଦଶପଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରେଳବିଭାଗ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରେଳପଥରେ 7ଟି ଛୋଟ-ବଡ଼ ଟନେଲ ରହିଛି । ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଚଲାପଥ ବ୍ରିଜ୍ , ଭାୟାଡ଼କ୍ଟ ସେତୁ ଓ 80 ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ରେଳପଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ରେଳପଥରେ ଭିଷ୍ଟାଡ୍ରୋମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ରେଳବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ରେଳପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାହାରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼