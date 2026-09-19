ETV Bharat / state

ଛେଳି ସହିତ ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ, ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା

ଗୋଚର ଜମିରେ ଜରିପାଲ ଘେରା ବାଉଁଶ ଝାଟିବୁଜା ଘର ଭିତରେ ରୋଗୀଣା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ନାୟକ। ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Khoradha Helpless Old couple living with goats under Tarpaulin roof
ଛେଳି ସହିତ ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ, ସରକାରୀ କୃପାଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଛେଳି ଗୁହାଳରେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦାମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ । ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠାରେ ଛେଳି ସେହିଠାରେ ରହୁଛି ମଣିଷ । ଗୁହାଳ ଓ ଜରିପାଲ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି । ଗୋଚର ଜମିରେ ଜରିପାଲ ଘେରା ବାଉଁଶ ଝାଟିବୁଜା ଘର ଭିତରେ ରୋଗୀଣା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ନାୟକ । ଏପରି ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ।

ଛେଳି ସହିତ ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ, ସରକାରୀ କୃପାଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ ସମସ୍ୟା:
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଡବ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ଧୂଳି ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାତୀ ନାୟକ । ପ୍ରଭାତୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କିଡ୍‌ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ । ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ନିୟମିତ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ । ଧୂଳିଙ୍କୁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆଣିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା:
ସାହିପଡ଼ିଶା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ଟିକେ ନିରାପଦରେ ଜୀବନ କାଟିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଧୂଳି ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତାହା ଏବେ ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି ।

An elderly couple is living under a plastic sheet alongside their goats.
ଛେଳି ସହିତ ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)

'10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଅଣ୍ଟୁନି'
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାତୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରୋଗରେ ପଡିବା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜରିପାଲ ପକାଇ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଛୁ । ସେଇଠି ଛେଳି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଜଣ । ଆମ ନାଁରେ ଯାଗା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ । ପଇସା ନଥିବାରୁ ଔଷଧ ଖାଇ ପାରୁନି । ସରକାର ଦେଉଥିବା 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଅଣ୍ଟୁନି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଗି ଯାଚି ଚଳୁଛୁ ।"

An elderly couple is living under a tarpaulin sheet.
ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)

ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ:
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କଇମୁଦ୍ଦିନ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏଇ ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି । ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯାଗା ନଥିବାରୁ ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି । ସାହି ପଡିଶାଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ସହାୟତା କରିଥିଲୁ । ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ ।"

ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନଳିନୀ କୁମାର ବଡ଼ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଧୂଳି ନାୟକ ନାମରେ କିଭଳି ଲିଜ୍ ଜମି ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏହା ଏବେ ବିଚରାଧୀନ ରହିଛି ।"

"ଫୋନ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବୋଲଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ଧୂଳି ନାୟକକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛୁ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛୁ, "

Dhuli Nayak and his wife Prabhati Nayak
ଧୂଳି ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାତୀ ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା: କୁକୁର ରଖିବ ନଜର, କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ କରିବ ପ୍ରମାଣ

ଚିଲିକାରେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ: ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ, ନାବାଳକ ମୃତ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

HELPLESS OLD COUPLE
TARPAULIN ROOF
ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ
ଖୋରଧା
KHORADHA NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.