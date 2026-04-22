ଖରିଫ୍ ଋତୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ; ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୧୧,୫୦୦ କୋଟିର ଋଣ
୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ସୁଧ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ । ୩ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ମାତ୍ର ୨% ସୁଧ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 22, 2026 at 4:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ । ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ଖରିଫ ୨୦୨୬ ଋତୁ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ଋଣ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥର ଖରିଫ ଋତୁରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୧୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ୟାକ୍ସ ବା PACS ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ନେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ଶୂନ୍ୟ (୦%) ରହିବ । ସେହିପରି ୧ ଲକ୍ଷରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ମାତ୍ର ୨% ରହିବ । ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଣିକି ପ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦି କୃଷି ଋଣ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖରିଫ -୨୦୨୬ ପାଇଁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ । ଋଣ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ । ଯାହା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବଳରାମ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଭାଗଚାଷୀ, ଜମିହୀନ ଚାଷୀ ଏବଂ ମୌଖିକ ଲିଜ୍ ଧାରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ୟାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ମୋଟ ଋଣର ଅତିକମରେ ୧୦% ଏହି ବର୍ଗର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ଖରିଫ ଋତୁରେ ସାର ଓ ବିହନର ଅବାଧ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ବା PMFBY ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ଯଦିଓ ଏହି ବୀମା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ତଥାପି ସରକାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ନାମଲେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଋଣ ସମୟସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଖରିଫ୍ ଓ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୧୨ ମାସର ଅବଧି ରହିଛି । ଯାହା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଫସଲ ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବିଧାଜନକ ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଡକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
