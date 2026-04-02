ଚଳିତ ଖରିଫରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଧାନ ରହିଛି, ସରକାର ସମସ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବେ । କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

cooperative-minister
ଚଳିତ ଖରିଫରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 10:28 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ଖରିଫରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । 18 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏଯାବତ୍ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନ କିଣା ସରିଛି । ବାକି ବଳକା ଧାନ କିଣିବାକୁ 7 ଦିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଜେପିରେ ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ।

"ବିଜେପି ସଙ୍ଗଠନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ । ପ୍ରତି ବିଭାଗ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କାମ କେମିତି ତ୍ୱରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁନୁ । କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଭୋଟ ଦେବେ । ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ସଭାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଗଲା । ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ । ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ବିଜେପିରେ 14 କୋଟି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି 14 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ହେଉଛି ତେବେ ଏହି 5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମ୍ୟାନେଜ କରିହେବନି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ।



ସେହିପରି ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ଖରିଫରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । 18 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏଯାବତ୍ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନ କିଣା ସରିଛି । ବାକି ବଳକା ଧାନ କିଣିବାକୁ 7 ଦିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ । ମିଲରେ ଜାଗାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ବି ଚାଷୀର ଧାନ ରହିବ ନାହିଁ । ସରକାର ସମସ୍ତ ଧନ ଉଠାଇବେ । ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନହେବ ସେନେଇ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ।


ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 7 ଦିନର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

