ଚଳିତ ଖରିଫରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଧାନ ରହିଛି, ସରକାର ସମସ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବେ । କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 2, 2026 at 10:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ଖରିଫରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । 18 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏଯାବତ୍ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନ କିଣା ସରିଛି । ବାକି ବଳକା ଧାନ କିଣିବାକୁ 7 ଦିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଜେପିରେ ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ।
ସେହିପରି ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ଖରିଫରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । 18 ଲକ୍ଷ 64 ହଜାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏଯାବତ୍ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନ କିଣା ସରିଛି । ବାକି ବଳକା ଧାନ କିଣିବାକୁ 7 ଦିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ । ମିଲରେ ଜାଗାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ବି ଚାଷୀର ଧାନ ରହିବ ନାହିଁ । ସରକାର ସମସ୍ତ ଧନ ଉଠାଇବେ । ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନହେବ ସେନେଇ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 7 ଦିନର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ।
