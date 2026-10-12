ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ: କଲେଜ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା
ନିର୍ବାଚନକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ବିଜେପି- ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ପର୍ବ । ରିପୋର୍ଟ-ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : October 12, 2026 at 8:46 PM IST
KHADIAL COLLAGE STUDENT ELECTION SINE DIE, ନୂଆପଡ଼ା : ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱୟଂ ସାଶିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଖୁସି ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଯିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନକୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ sine die ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି ।
BCJD ପ୍ରାର୍ଥୀ ୟସ କୁମାର ଦଣ୍ଡସେନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି AVBP ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରି ଟଣ୍ଡନ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ SINE DIE ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାରକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ । "ସରକାରଙ୍କ SINE DIE ନୀତିକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାକୁ କଳାଦିବସ କହୁଛି," ବୋଲି BCJD ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୟସ କୁମାର ଦଣ୍ଡସେନା କହିଛନ୍ତି ।
AVBP ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରି ଟଣ୍ଡନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବା ପଛରେ BJD, CONGRESS ପରି ଦଳର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । "ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ଵିଧି ଲାଗିଥିବା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ BJD, CONGRESSର ଅଣଛାତ୍ର ଯୁବନେତା କର୍ମୀମାନେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭୟଭିତ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରି SINE DIE ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟଇବା ପଛରେ BJD, CONGRESS ନେତା ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି ।"
ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧୀରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କଲେ । ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ADMଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । ପରେ କାହାର ଚାପରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା । ସରକାରରେ BJP ଅଛି, କଲେଜ ସରକାରଙ୍କର । ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ । ତାଙ୍କ AVBP ପ୍ରାଥୀ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କଲେ । AVBP ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ," ବୋଲି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଅପରପକ୍ଷେ BJP ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ମେଘ କହିଛନ୍ତି,"ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ । ତାଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ସେମାନେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି । ଆମ ସରକାର କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିବ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ । ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କ ନେତା, କର୍ମିମାନେ କଲେଜ କମ୍ପସକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଛନ୍ତି । ଆମ AVBP ସମର୍ଥିତ 13ଟି ପଦବୀରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟଭିତି ହୋଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଶାନ୍ତି କଲେ," ବୋଲି BJP ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଏଭଳି ଭାବେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତ ରେରାଜନୈତିକ ତାତି ଜୋର ଧରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବଡ଼ ସଫଳତା, ୬୦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୫୨ ପଦବୀରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା