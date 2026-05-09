ଖଣ୍ଡଗିରି-ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଖାରବେଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ! ୧୦୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ
ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଯୁଗ୍ମ ପାହାଡ଼କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
Published : May 9, 2026 at 8:21 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ମୂକସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଯୁଗ୍ମ ପାହାଡ଼କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି-୩ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି ।
ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଖାରବେଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି
ବିଭାଗୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି-୩ ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ବିକଶିତ ପ୍ରସ୍ତାବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ । କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ 'ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୌରବ' ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁପାରିଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ମେ’ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ:
* ଖଣ୍ଡଗିରିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ପାଦଦେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ।
* ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ୱାକିଂ ପାର୍କ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ ଓ ଆଧୁନିକ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
* ବୟସ୍କ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାମ୍ପ କିମ୍ବା ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
* ଓପନ ଏୟାର ଆମ୍ଫି-ଥିଏଟର ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର (Interpretation Centre) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
* ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର