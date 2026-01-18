ETV Bharat / state

ପଚିଗଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ: କୁମ୍ଭମେଳାରେ କେଉଁଠି ସାଧିୁସନ୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଜଳତର୍ପଣ ଦେବେ ?

ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲଳିତା କୁଣ୍ଡ ବା ରାଣୀ କୁଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ।

Khandagiri Panchteerth water become polluted
ପଚିଗଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ: କୁମ୍ଭମେଳାରେ କେଉଁଠି ସାଧିୁସନ୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବେ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 4:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରି ଆସୁଛି ଖଣ଼୍ଡଗିରି ମେଳା । ଓଡିଶାର କୁମ୍ଭମେଳା । ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମହାସଙ୍ଗମ ମେଳା । ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ହେବ ମହା ସମାଗମ । ଯଜ୍ଞଧୁଆଁର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ମହକିଯିବ ଆକାଶ । ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ପାଦଦେଶ । ଆଉ ଦିନ କେଇଟାର ଅପେକ୍ଷା । ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଖଣ଼୍ଡଗିରିରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଳାଶୟସବୁ । ଏହି ଅବହେଳିତ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୫ଟି ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ ।

ପଚିଗଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ: କୁମ୍ଭମେଳାରେ କେଉଁଠି ସାଧିୁସନ୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବେ (Etv Bharat)

ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଛି ଏହି 5 ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ । ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମାଘ ମେଳାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ହଜାର ହଜାର ସାଧୁସନ୍ଥ । ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ନାନ ଓ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡିଲାଣି । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚତୀର୍ଥର ରିୟାଲିଟି ଚେକ କରିଥିଲା ।

Khandagiri Panchteerth
ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା (Etv Bharat)

କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ:-

ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ । ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦୟଗିରି । ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲଳିତା କୁଣ୍ଡ ବା ରାଣୀ କୁଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଯେ, ଖଣ଼୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୁଡ଼ର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିସହିତ ଏହି ପଞ୍ଚ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଅନେକ ରୋଗ, ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ସହ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ହେଲେ ଏବେ ଏହି କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ପାଣି ସ୍ନାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଦିନେ ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଜଳାଶୟରେ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଏଠି ଦୁର୍ଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚା ପାଣି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ଏହାକୁ ସଫା କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲଳିତ କୁଣ୍ଡ ଶୁଖି ଗଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ

Khandagiri Panchteerth
ଖଣ୍ଡଗିରି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ (Etv Bharat)

ପଚିଗଲାଣି ପଞ୍ଚକୁଣ଼଼୍ଡ ଜଳ:-

ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଖଣ୍ଡଗିରି- ଉଦୟଗିରିରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଛି ଏହି ଐତିହ୍ୟ କୁଣ୍ଡମାନ । ଏହି କୁଣ୍ଡସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା । ମାଘ ମେଳା ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡର ପାଦଦେଶରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମେ । ହେଲେ ନା ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି, ନା ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପହକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡିଗିରି ମାଘ ମେଳା । ଏହି ସମୟରେ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇଥାଏ । ଯଦି କୁଣ୍ଡ ସଫା ନହୁଏ ତେବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏହି ପଚାପାଣିରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବେ ।

Khandagiri Panchteerth
ଖଣ୍ଡଗିରିର ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ (Etv Bharat)

ହଜିଯିବ କି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ସ୍ଥିତି

ଖଣ଼୍ଡଗିରି ପାହାଡରେ ଥିବା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଓ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଦୁଇଟି ଅତି ପବିତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟ ଅଟେ । ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ହେଲେ ଏହି କୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରତି ବର୍ଷ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ସ୍ନାନ ଓ ଜଳ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାର ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡିଛି । ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଟ ମିଳୁନାହିଁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି । ସେହିପରି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଲଳିତା କୁଣ୍ଡରେ ଚାପ ଖେଳିବାର ବିଧି ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏବେ ମଇଳା ପାଣି । ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯିବାପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ । ଏହି ପବିତ୍ର କୁଣ଼୍ଡର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଏ କୁଣ୍ଡ ନିଜ ସ୍ଥିତି ହରାଇଥିବ ଆଉ ଇତିହାସରେ ଓ ଲୋକ କଥାରେ କେବଳ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଥିବ !

Khandagiri
ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପରୁ ପ୍ରକୃତିର ମନେରମ ଦୃଶ୍ୟ (Etv Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ଷ ତମାମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଗବେଷକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ । କୁଣ୍ଡ ଓ ଗୁମ୍ପା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି । କୁଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଏସ୍ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । କୌଣସି କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେଲାଇଟ ନାହିଁ । ଆଗକୁ କୁମ୍ଭାମେଳା ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସି ପହଁଚିଲେଣି । ତଥାପି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

The Gupta Ganga of Khandagiri
ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା (Etv Bharat)

ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା

ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା କୁଣ୍ଡ ସଫା ଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ସହ ଆଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜମାଇଥାନ୍ତି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏହି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡର ଜଳକୁ ପରିସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେହିବି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ମେଳାରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ କିପରି ?

The shyama kunda of Khandagiri
ଖଣ୍ଡଗିରିର ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ (Etv Bharat)

ଏନେଇ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କହିଛନ୍ତି ‘ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଗଲାଣି । ମେଘମେଳା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କୌଁଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ।

ମେୟରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତ ?

Lalita kunda in Udayagiri
ଶୁଖି ଯାଇଛି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଲଳିତା କୁଣ୍ଡ ବା ରାଣୀ କୁଣ୍ଡ (Etv Bharat)

ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗା ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ବଖାଣୁଛି ପାଷାଣ ତୀର୍ଥ ପାଣ୍ଡବ ଘେରା; ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୀତା ପାହାଡରେ ମକର ମେଳା, କ'ଣ ରହିଛି ଇତିହାସ ?

TAGGED:

KHANDAGIRI MAGHAMELA
WATER POLLUTION
KHANDAGIRI MELA
ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡ
KHANDAGIRI PANCHTEERTH KUNDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.