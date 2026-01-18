ପଚିଗଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ: କୁମ୍ଭମେଳାରେ କେଉଁଠି ସାଧିୁସନ୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଜଳତର୍ପଣ ଦେବେ ?
ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲଳିତା କୁଣ୍ଡ ବା ରାଣୀ କୁଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରି ଆସୁଛି ଖଣ଼୍ଡଗିରି ମେଳା । ଓଡିଶାର କୁମ୍ଭମେଳା । ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମହାସଙ୍ଗମ ମେଳା । ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ହେବ ମହା ସମାଗମ । ଯଜ୍ଞଧୁଆଁର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ମହକିଯିବ ଆକାଶ । ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ପାଦଦେଶ । ଆଉ ଦିନ କେଇଟାର ଅପେକ୍ଷା । ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଖଣ଼୍ଡଗିରିରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଳାଶୟସବୁ । ଏହି ଅବହେଳିତ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ୫ଟି ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ ।
ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଛି ଏହି 5 ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ । ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମାଘ ମେଳାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ହଜାର ହଜାର ସାଧୁସନ୍ଥ । ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ନାନ ଓ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡିଲାଣି । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚତୀର୍ଥର ରିୟାଲିଟି ଚେକ କରିଥିଲା ।
କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ:-
ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ । ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦୟଗିରି । ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲଳିତା କୁଣ୍ଡ ବା ରାଣୀ କୁଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଯେ, ଖଣ଼୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୁଡ଼ର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିସହିତ ଏହି ପଞ୍ଚ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଅନେକ ରୋଗ, ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ସହ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ହେଲେ ଏବେ ଏହି କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ପାଣି ସ୍ନାନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଦିନେ ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଜଳାଶୟରେ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଏଠି ଦୁର୍ଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚା ପାଣି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ଏହାକୁ ସଫା କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲଳିତ କୁଣ୍ଡ ଶୁଖି ଗଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ।
ପଚିଗଲାଣି ପଞ୍ଚକୁଣ଼଼୍ଡ ଜଳ:-
ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଖଣ୍ଡଗିରି- ଉଦୟଗିରିରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଛି ଏହି ଐତିହ୍ୟ କୁଣ୍ଡମାନ । ଏହି କୁଣ୍ଡସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା । ମାଘ ମେଳା ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡର ପାଦଦେଶରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମେ । ହେଲେ ନା ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି, ନା ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପହକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡିଗିରି ମାଘ ମେଳା । ଏହି ସମୟରେ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇଥାଏ । ଯଦି କୁଣ୍ଡ ସଫା ନହୁଏ ତେବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏହି ପଚାପାଣିରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବେ ।
ହଜିଯିବ କି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ସ୍ଥିତି
ଖଣ଼୍ଡଗିରି ପାହାଡରେ ଥିବା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଓ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଦୁଇଟି ଅତି ପବିତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟ ଅଟେ । ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ହେଲେ ଏହି କୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରତି ବର୍ଷ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ସ୍ନାନ ଓ ଜଳ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାର ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡିଛି । ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଟ ମିଳୁନାହିଁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି । ସେହିପରି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଲଳିତା କୁଣ୍ଡରେ ଚାପ ଖେଳିବାର ବିଧି ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏବେ ମଇଳା ପାଣି । ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯିବାପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ । ଏହି ପବିତ୍ର କୁଣ଼୍ଡର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଏ କୁଣ୍ଡ ନିଜ ସ୍ଥିତି ହରାଇଥିବ ଆଉ ଇତିହାସରେ ଓ ଲୋକ କଥାରେ କେବଳ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଥିବ !
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ଷ ତମାମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଗବେଷକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ । କୁଣ୍ଡ ଓ ଗୁମ୍ପା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି । କୁଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଏସ୍ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । କୌଣସି କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେଲାଇଟ ନାହିଁ । ଆଗକୁ କୁମ୍ଭାମେଳା ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସି ପହଁଚିଲେଣି । ତଥାପି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା
ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା କୁଣ୍ଡ ସଫା ଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ସହ ଆଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜମାଇଥାନ୍ତି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏହି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡର ଜଳକୁ ପରିସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେହିବି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ମେଳାରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ କିପରି ?
ଏନେଇ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କହିଛନ୍ତି ‘ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଗଲାଣି । ମେଘମେଳା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କୌଁଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ।
ମେୟରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତ ?
ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗା ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାଶ ।
