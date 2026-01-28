ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା; ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ସାମିଲ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ, ଦେବସଭାରେ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ
ଦେବସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଦେଵତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘମେଳା । ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ବେଦଧ୍ୱନି ଓ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ । ଏପରିକି ଦେବ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୁଛି ବେଦଧ୍ୱନି । ତେବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଛାତ୍ରୀ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀଗଣ ।
ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବେଦ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଗାଁ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ୫-୬ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଗାଁ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ସୁଷମା ମଞ୍ଜରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗୌରବ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହି ଗୁରୁକୁଳର କିଛି ପିଲାମାନେ ବେଦ ପାଠ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି । ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ଆସିଥାନ୍ତି, ସକାଳ ସମୟରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ୧ ଘଣ୍ଟା । ଯେଉଁଠାରେ କି ପବିତ୍ର ଦେବ ସଭା ନିକଟରେ ବେଦ ପାଠ କରନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଅନେକ ଲୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଦ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ।"
ଏପଟେ ବାବା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଛି ଦେବସଭା । ଏହି ଦେବସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଦେଵତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହିତ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳରେ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ଅକାଶ ଗଙ୍ଗା, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଓ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରୁ ଜଳ ଆଣି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି । ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆସି ପହଂଚିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ଆସି ଦେବସଭାରେ ବେଦ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୃତି ଆଦି ଗାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲୁ ରହିବ । ୯ ଦିନ ଯାକ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପିବ ଗଗନ ପବନ ।"
ଦେବତାଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳ:-
‘ଦେବସଭା’ କହିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ବୁଝାଏ । ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରହିଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘମେଳା ସମୟରେ ଦେବତାଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଓ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି । ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦେବଗଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି । ମା’ ବାରଭୂଜାଙ୍କ ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମକରଣ ଦେବସଭା ବୋଲି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପଡି ରହିଛି ଦେବସଭା ସ୍ଥାନଟି ।
ଦେବସଭା ସ୍ଥାନକୁ ସଫାସୁତରା କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗା । ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ରହିଛି । ପ୍ରତି ଦିନ ନିଶାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଲେ ବି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି । ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଲିଭାଇବାକୁ ପାଣି ମିଳୁନି ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା ଫେବୃଆରୀ ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରୁ ବାରଭୂଜା ଯାଏଁ ମେଳି ଲାଗିରହିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି । ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଷ୍ଣବ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୌଡ଼ୀୟ, ବେଦପତି ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହୋମଯଜ୍ଞରେ କମ୍ପୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରିର ପରିବେଶ ।
ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି । ଏହି ମେଳା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ମେଳା ପରିସରରେ ୧୦୦ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରି ମେଳା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି । ମେଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି. । ବିଶେଷ କରି ଭିଡ ଓ ବୁଲା ବିକାଳୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶ୍ଲୀଳତା ରହିବ ନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୭ଟି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଏମସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ ଓ୍ୱାର୍ଡେନ ବା ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ଵଚ୍ଛତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଅଗ୍ନିଶମ, ପୋଲିସ, ବିଏମସି, ମେଡିକାଲ ଓ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
