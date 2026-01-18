ETV Bharat / state

ଏଥର ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା, 100 CCTV ନଜରରେ କୁମ୍ଭମେଳା

ଆସନ୍ତା 25ରୁ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି । ମାଘମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର । ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ମନା । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବିଏମସି ।

Khandagiri Mela
ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
Khandagiri Mela ଭୁବନେଶ୍ବର: ସପ୍ତାହ ପରେ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି । ଆସନ୍ତା 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା । ଚୋରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଥର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କୁ ମନା । ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଚୋରିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମସି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ 9ରୁ 10 ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ 100 ସିସିଟିଭି । ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।


ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର:

ଆସନ୍ତା ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୩ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମସି । ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ବସି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷର ଡେଡ଼ ଲାଇନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମେୟର କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଓ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ମେଳା ପରିସର ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ।

ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଅଶ୍ଲୀଳତାକୁ ନା..

ଏଥର ମେଳାରେ ବୁଲା ବିକାଳି ସହ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନା ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦର ଏହି ମେଳାରେ ଅଶ୍ଲୀଳତାକୁ ନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ

ମେଳାକୁ ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କୁ ମନା...

ଏହାସହ ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିଡ ସହ ଚୋରିର ବେଶୀ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ବା ୯୦ ସ୍ଥାନରେ 100 ଟି ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି ମେୟର ।

ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ସେହିପରି ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଏମସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିବେ । ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟ୍ରାଫିକ ଓ୍ୱାର୍ଡେନ ବା ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି । ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଫାୟାର, ପୋଲିସ, ବିଏମସି, ମେଡିକାଲ ଓ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧୁମାନେ କିପରି ଅସୁବିଧା ନ ଭୋଗିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ବିଏମସି ଅଧିକ ତତ୍ପର ଥିବା ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଜାନୁଆରୀ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ମେଳା ଫେବୃଆରୀ ୭ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । କେବଳ ମେଳା ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମେଳା ପରିବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭ଟି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବ । ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ମେଳା ଅଧ୍ୟାମିକତା ପରିବେଶ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ । ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ହେବା ସହ ପରିବାର ସହ ମିଶି କିଭଳି ଦେଖି ହେବ ସେନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।’

ଏପରିକୁ ମେଳା ସହ ଯାତ୍ରା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଏମସି ସହ ସରକାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନେଇଛୁ ଓ ଆଉ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ

ଏହି ବୈଠକରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର, ସିଟି ଇଂଜିନିୟର, ଡେପୁଟି କମିଶନର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

