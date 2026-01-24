ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଲେଣି ସାଧୁସନ୍ଥ; ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ସାଧୁ ବାବା କ୍ଷୁବ୍ଧ
'ଖଣ୍ଡଗିରିର ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ଦେବସଭା ନାମରେ ନାମିତ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ସରକାର କେବଳ ମେଳା କରୁଛନ୍ତି ।'
Published : January 24, 2026 at 8:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ'... ! ଯେମିତି ଦିଅଁ ଥିଲେ ଦେଉଳ ସୁନ୍ଦର, ସେଭଳି ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଗୁମ୍ଫା । ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହୋଇନି । ନା ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ନା ରହିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ କବଜା କରିଛନ୍ତି, ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ । ହୀନିମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ପଡି ରହି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ରାତି ପାହିଲେ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ତେବେ ମେଳା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ।
ତପୋଭୂମି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଜମିଲାଣି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ଼-
ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଠରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି ସାଧୁସନ୍ଥ ଗଣ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୂଜାପାଠ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଗମନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି । କିଏ ଆସିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଏ ଆସିଛି ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ । ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଥାନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ । ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଷର ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶନାମୀ, ବୈଷ୍ଣବ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୌଡ଼ିୟ, ବେଦପତି ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଗମ ହେଉଛି । ସେହିପରି ମା’ ବାରଭୂଜା ପୀଠରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
କଣ କହୁଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ-
ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଖଣ୍ଡଗିରି- ଉଦୟଗିରି ପାଦ ଦେଶରେ ହେଉଥିବା କୁମ୍ଭମେଳା, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ନାମରେ ପରିଚିତ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁମ୍ଭମେଳା ୭ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସମାବେଶ ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥାଏ । ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିଲା ତପୋଭୂମି ଭାବେ ପରିଚିତ । ଯୋଗନଦୀ (ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ) କୂଳରେ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହୁଥିବା ଏମିତି ବହୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନର ଭାବ ରହି ଆସିଥିଲା । ଏକାଦିକ୍ରମେ ଏହି ପୀଠ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ଜୈନପୀଠଭାବେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏଠି ମା' ବାରଭୂଜାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଜୈନ ଉପାସକମାନଙ୍କ ପୂଜା ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜୈନ ଉପାସକ ହେଲେ ବି ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ କରକନ୍ଦୁ ଏବଂ ପରେ ମହାମେଘବାହାନ ଐର ଖାରବେଳ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ହିଁ ଏହି କୁମ୍ଭମେଳାର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା । ମେଳା ସମୟରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ପାହାଡ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି । ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନୀ ଜାଳି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତପସ୍ୟାରତ ରହିଥାନ୍ତି । ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ 5 ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ-
ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ ରହିଛି 5 ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ । ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମାଘ ମେଳାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ହଜାର ହଜାର ସାଧୁସନ୍ଥ । ରାତି ପାହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଥିବାବେଳେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ନାନ ଓ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡିଲାଣି ।
ଗତବର୍ଷ ମେଳାରେ ଏଭଳି କିଛି ବାବା ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କର୍କଟ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ପିଠିରେ ହାତ ରଖି ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଉଥିବା ଦାବି କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତ । ଏହାକୁ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଭଣ୍ଡବାବାଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳିତବର୍ଷ ମେଳାରେ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସନାତନୀ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ସଦସ୍ୟ ।
