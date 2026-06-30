ETV Bharat / state

ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ; ପୁଅ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା, ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ କହିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର

ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ-୨ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍

Two minors behind Khandagiri double murder case
ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ; ପୁଅ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DOUBLE MURDER IN BHUBANESWAR , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳଥିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଓରଫ ବୁଦ୍ଧି (୨୦)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାପା ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଝିଅ ତାପସୀ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭିଆଇଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି।

ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ (Etv Bharat)




ଜୁଭେନାଇଲ ଜସ୍ତିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର ହେବେ ଦୁଇ ନାବାଳକ

Two minors behind Khandagiri double murder case
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ (Etv Bharat)

ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ-୨ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି ଲୁହାରଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମୋବାଇଲ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ନାବାଳକଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି।


ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ

Two minors behind Khandagiri double murder case
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ (Etv Bharat)
ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମୃତ କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତ-୩ (ବିଜ୍ଞାନ) ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସେହି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ଧରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଛି ଶୁଣୁ ନ ଥିଲେ।
Two minors behind Khandagiri double murder case
ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ; ପୁଅ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା (Etv Bharat)
କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ନାବାଳକ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଯୁବତୀଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନାବାଳକଦ୍ୱୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି କିଛି ହଇରାଣ ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକଦ୍ୱୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଖାରବେଳ ପାର୍କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଶୁଝାଇବାକୁ ନାବାଳକଦ୍ୱୟ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବାପ-ଝିଅପିସିଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ ୨୮/୨୯ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ କୋଳଥିଆ ଛକ ନିକଟ ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୁହାରଡ ଓ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଧରି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ପଶିବା ସହ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବାପା ହିମାଂଶୁ ଓ ଭଉଣୀ ତାପସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସି ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପରମେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୬୪୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ; ବାପା-ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୁହାରଡରେ ପିଟି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା 6 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପିଟିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

TAGGED:

DOUBLE MURDER CASE BHUBANESWAR
POLICE COMMISSIONER REVEALS REASON
TWO MINOR ARREST
ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
KHANDAGIRI DOUBLE MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.