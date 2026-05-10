ଖଇରମାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ୍, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍
13 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି । ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : May 10, 2026 at 8:51 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କିଛି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା ଜଣ୍ଡିସ୍ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରମାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 13 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 16ଟି ସନ୍ଦେହଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ନମୂନା ସଂଗ୍ରହ:
ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ସନ୍ଦେହ କରି RWSS ପକ୍ଷରୁ ଗାଁରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସିଞ୍ଚନ ଓ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଗାଁରେ ଜଣ୍ଡିସ କିଭଳି ବ୍ୟାପିଲା, ସେନେଇ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟର ନମୂନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆହୁରି 16 ଜଣଙ୍କ ନମୂନା ସଂଗ୍ରହ:
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଖଇରମାଲ ଗାଁରେ ୧୩ଟି ମାମଲା ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଚିକିତ୍ସାକୁ ବଢ଼ାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।’
ସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶେଷ କରି ଏହା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ତ ଲୋକେ କେମିତି ସ୍ବଚ୍ଛ ପରିମଳ ପାଣି ପାଇବେ ସେନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କେମିତି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି