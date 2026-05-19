ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ଓରଫ ରାଜ ସିଂ ହରିଦ୍ବାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଛପର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରୁ ଗିରଫ ।
Published : May 19, 2026 at 1:25 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 2:02 PM IST
ମୁଜାଫରନଗର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ଓରଫ ରାଜ ସିଂ ହରିଦ୍ବାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଛପର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛି ସିବିଆଇ । ରାଜକୁମାର ବଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଟୋଲ ଗେଟରୁ ଧରା ପଡିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ରାଜକୁମାରର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଜାଫରନଗର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ମୁଜାଫରନଗର ଏସଏସପି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଛପର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ଟିମ ବାହାରି ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବା ସହ ଚେକିଂ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଏକ କାରରୁ ରାଜକୁମାରକୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ପରେ ରାଜକୁମାରକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଛପର ପୋଲିସ । ଏହାପରେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ସିବିଆଇ ଟିମ ।
ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ଛୁଇଁଲା
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ । ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ଦେଖି ସିବିଆଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଏବେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ଛୁଇଁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମେ 23 ଯାଏଁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ସିବିଆଇ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ମେ 6ରେ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମରେ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗାଡି ସାମନାରେ ହଠାତ ଏକ ସିଲଭର ରଙ୍ଗର କାର ଆସି ଅଟକିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଗାଡିର ବେଗ କମିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକରେ ଆସି ଆଗରେ ବସିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେଠାରେ ଟଳି ପଡିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ PA ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୟୁପି-ବିହାର ଲିଙ୍କ୍, 3 ସାର୍ପସୁଟର୍ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଗାଡି ଅଟକାଇ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ