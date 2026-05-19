ETV Bharat / state

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ଓରଫ ରାଜ ସିଂ ହରିଦ୍ବାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଛପର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରୁ ଗିରଫ ।

Chandranath Rath
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 1:25 PM IST

|

Updated : May 19, 2026 at 2:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁଜାଫରନଗର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ଓରଫ ରାଜ ସିଂ ହରିଦ୍ବାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଛପର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛି ସିବିଆଇ । ରାଜକୁମାର ବଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଟୋଲ ଗେଟରୁ ଧରା ପଡିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

ରାଜକୁମାରର ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଜାଫରନଗର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ମୁଜାଫରନଗର ଏସଏସପି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଛପର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ଟିମ ବାହାରି ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବା ସହ ଚେକିଂ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଏକ କାରରୁ ରାଜକୁମାରକୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ପରେ ରାଜକୁମାରକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଛପର ପୋଲିସ । ଏହାପରେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ସିବିଆଇ ଟିମ ।

ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ଛୁଇଁଲା

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ । ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ଦେଖି ସିବିଆଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଏବେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ଛୁଇଁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମେ 23 ଯାଏଁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ସିବିଆଇ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ମେ 6ରେ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମରେ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗାଡି ସାମନାରେ ହଠାତ ଏକ ସିଲଭର ରଙ୍ଗର କାର ଆସି ଅଟକିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଗାଡିର ବେଗ କମିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକରେ ଆସି ଆଗରେ ବସିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେଠାରେ ଟଳି ପଡିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ PA ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୟୁପି-ବିହାର ଲିଙ୍କ୍‌, 3 ସାର୍ପସୁଟର୍ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଗାଡି ଅଟକାଇ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

Last Updated : May 19, 2026 at 2:02 PM IST

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY RESULT 2026
CHANDRANATH RATH MURDER CASE
SUBHENDU ADHIKARI PA
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ହତ୍ୟା ଘଟଣା
SUVENDU ADHIKARI PA MURDER ARREST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.